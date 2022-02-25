Путин заявил, что столкновения военных на Украине происходят с националистическими формированиями

Основные столкновения в ходе спецоперации на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, «нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове».

Российские военные во время спецоперации действуют мужественно, профессионально и героически. В ходе заседания Путин обратился к ВСУ и призвал их брать власть в свои руки.

— Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, — передает «РИА Новости» его слова.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



Сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал российского лидера сесть за стол переговоров. После этого Путин выразил готовность направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Киевом. В нее войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

Татьяна Леухина