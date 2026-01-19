Пиар-ход или реальная поддержка бизнеса, который прощается с УСН?

В Татарстане оценили инициативу о продлении кредитных каникул для тех, кто переходит на общую систему налогообложения

Фото: Реальное время

В России предлагают продлить на три года срок кредитных каникул для компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. Такая льгота, наряду с уже утвержденным поэтапным снижением лимита доходов для применения УСН, будет способствовать адаптации малого бизнеса к новым условиям работы, считают авторы инициативы. В сильных и слабых сторонах предложенной меры и перспективах ее реализации разбиралось «Реальное время».

Заемщику хотят дать право выбора

На этой неделе в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается продлить кредитные каникулы для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). Если документ примут, заемщик сможет запросить у кредитора льготный период и сам определит начало и длительность, но не более трех лет.

Если предприниматель в своем требовании не определил сроки каникул, законодатели предлагают считать их началом дату направления требования кредитору, а окончанием — 31 декабря 2028 года. Инициативу подготовила группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он подготовлен «в целях обеспечения устойчивости субъектов малого предпринимательства в условиях существенного изменения налогового регулирования, роста долговой нагрузки и высокой вероятности массовых нарушений условий кредитных договоров».

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступила с инициативой продлить на три года срок кредитных каникул для компаний, использующих упрощенную систему налогообложения. взято с сайта kremlin.ru

— За 2023—2025 годы долговая нагрузка российского бизнеса достигла критически высокого уровня: просрочка по корпоративным кредитам выросла до 24 процентов, а общий объем проблемной задолженности приблизился к 3 трлн рублей, — указали авторы проекта. — Более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей уже нарушали графики платежей. Снижение спроса, рост затрат на персонал, удорожание логистики и оборудования, а также повышение налоговой нагрузки привели к существенному сокращению финансовой устойчивости предприятий.

По словам разработчиков документа, наиболее тяжелая ситуация сложилась у малого бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения: «Финансовые планы и кредитные обязательства предпринимателей формировались исходя из параметров режима УСН, действовавших на момент заключения договоров, однако изменения налогового законодательства объективно ухудшили экономические условия их деятельности… В этих условиях продолжение действия прежних графиков погашения кредитов создает риск роста просроченной задолженности, ускорения темпов банкротств и выпадения значительной части малого бизнеса из легального сектора экономики».

По мнению авторов инициативы, данная мера упростит адаптацию предпринимателей к новым условиям, позволит сохранить рабочие места и уровень зарплат. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Мера упростит адаптацию предпринимателей к новым условиям, позволит сохранить рабочие места и уровень зарплат, а также в целом снизит долговую нагрузку на малый бизнес, считают депутаты.

— Если сейчас не поддержать тех, кто рискнул открыть свое дело, завтра сотни малых предприятий будут вынуждены закрыться, объявив себя банкротами, а тысячи человек по всей стране останутся безработными, — убежден Слуцкий.

Любая помощь хороша

— По данным кредитных организаций, осуществляющих деятельность в Республике Татарстан, в период с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 №276-ФЗ были предоставлены 27 субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на общую сумму 763,2 млн рублей, — сообщили «Реальному времени» в Минэкономики РТ. — Инициатива о продлении срока действия кредитных каникул до 31 декабря 2028 года считается целесообразной, поскольку позволит дополнительно поддержать бизнес на период перехода к новым условиям налогообложения, сохранить финансовую устойчивость, что особенно важно для развития производств и создания новых рабочих мест.

Депутат Госсовета Татарстана, лидер регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов полагает, что увеличить в 6 раз продолжительность кредитных каникул для этой категории бизнеса вполне реально:

— В этом случае предприниматели получат ощутимую помощь, но отнюдь не такую серьезную, как в случае, если бы Центробанк снизил ставку рефинансирования. А предлагаемая мера — второго порядка, но и она нужна в условиях высокой ставки рефинансирования.

Лидер регионального отделения ЛДПР Руслан Юсупов полагает, что увеличить в 6 раз продолжительность кредитных каникул для этой категории бизнеса вполне реально. взято с сайта Госсовета РТ

Юсупов считает, что длительные кредитные каникулы обернутся своего рода выгодой и для банков, несмотря на то, что возвращение займов для них отодвинется:

— Банки зарабатывают на процентах. Сегодня те из них, которые стали ощущать, скажем так, нехватку клиентов, стараются их переманить у конкурентов, завлечь более интересными условиями. Но новый клиент — это всегда риск, а предлагаемые изменения дадут им возможность зарабатывать на прежних клиентах.

Депутат Государственного совета РТ Эдуард Шарафиев также поддерживает законопроект:

— Все законодательные инициативы, направленные на смягчение налогового регулирования для малого и среднего бизнеса, я могу только приветствовать. Конечно, я не уверен, что именно это предложение будет принято, так как закон о переходе с упрощенного режима на общий основательно обсуждался при принятии, и все предложения о смягчении уже были так или иначе рассмотрены.

Депутат Государственного совета РТ Эдуард Шарафиев поддерживает законопроект. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что переход на общую систему налогообложения в первую очередь затронет малый бизнес, и для многих это может стать решающим фактором в вопросе — продолжать деятельность или нет. А если и продолжать, то это будет сопряжено с увеличением расходов как по уплате самих налогов, так и по необходимости обзаводиться дополнительными специалистами бухгалтерского учета. В первую очередь это затронет сектор услуг и общепита, где бизнес зачастую является семейным и служит основным источником дохода для домохозяйства.

— Ни для кого не секрет, что наша экономика замедляется, а любые ужесточения налогового режима, и тем более увеличение налоговых ставок, могут только ухудшить ситуацию. К сожалению, борясь с инфляцией, мы рискуем «победить» наш малый и средний бизнес, — считает Шарафиев.

«Механизм реализации представляется сложным»

Первый зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев сомневается в реальности предлагаемой либерал-демократами меры поддержки бизнеса:

— Поскольку речь идет о банковских кредитах, механизм реализации такой меры представляется куда более сложным, чем история с налоговыми каникулами. Сейчас законодательство позволяет вводить кредитные именно каникулы один раз в пять лет и ограничивает их максимальную продолжительность шестью месяцами. А сейчас фактически предлагается продлить их на срок до трех лет. Это значит, что получатель кредита сможет три года платить лишь проценты по кредиту, тогда как тело кредита будет дешеветь в силу инфляционных процессов, и в итоге заемщик вернет банку едва ли не половину реально занятой суммы.

Первый зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев сомневается в реальности предлагаемой либерал-демократами меры поддержки бизнеса. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению Николаева, в чистом виде инициатива фракции ЛДПР в Госдуме выглядит скорее как пиар-ход, чем как серьезное, экономически обоснованное предложение по поддержке бизнеса. Он считает, что подобные льготы могли бы быть целесообразными разве что в случае их распространения на жестко ограниченный перечень предприятий, например на малые сельскохозяйственные компании, конкретные производства вроде машиностроения, и даже при этом может возникнуть риск коррупции при выборе конкретных получателей кредитных льгот.

Есть и другие предложения

О необходимости дополнить меры поддержки бизнеса в условиях перехода на новую налоговую систему ранее говорил и раис Татарстана Рустам Минниханов. Как сообщал в октябре 2025 года министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, глава Татарстана официально обратился к заместителю руководителя администрации президента РФ Максиму Орешкину с предложением не применять штрафные санкции к предприятиям, которые переходят на общую систему налогообложения по НДС.

О необходимости дополнить меры поддержки бизнеса в условиях перехода на новую налоговую систему ранее говорил раис Татарстана Рустам Минниханов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Тогда прозвучала информация о том, что переход коснется 16,1 тысячи татарстанских предприятий, работающих в режиме УСН. При переходе на общую систему налогообложения они должны будут внести последний платеж за год не позднее 30 марта, а ИП — не позднее 28 апреля 2027 года. По мнению Шагиахметова, в результате нововведений «в силу объективных причин» они могут нарушить сроки сдачи налоговой отчетности и угодить под штрафные санкции.

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2025 года №530 был введен мораторий на применение штрафных санкций по НДС к предпринимателям, использующим УСН, если они впервые стали плательщиками налога на добавленную стоимость и не представили в срок первую налоговую декларацию по НДС за любой из кварталов 2025 года. В 2026 году штраф за неуплату авансовых платежей по УСН не применяется, но за срыв сроков их перечисления начисляются пени.

