Профессор КФУ: наша планета столкнулась с сильнейшим радиационным штормом

21:22, 21.01.2026

Плотность солнечных частиц достигла рекордных показателей — 37 000 единиц

Фото: взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

За последние сутки наша планета столкнулась с сильнейшим радиационным штормом. Плотность солнечных частиц достигла рекордных показателей — 37 000 единиц. Это самое высокое значение в XXI веке.

По словам профессора КФУ Юрия Нефедьева, большинству людей эти явления не причиняют вреда. Интернет, телевидение и связь работают как обычно, и лишь некоторые метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание, например головную боль.

Ранее ученые уже сообщали о неожиданно сильной геомагнитной буре. Она сопровождалась необычайно яркими полярными сияниями.

Наталья Жирнова

