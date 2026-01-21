Профессор КФУ: наша планета столкнулась с сильнейшим радиационным штормом

Плотность солнечных частиц достигла рекордных показателей — 37 000 единиц

За последние сутки наша планета столкнулась с сильнейшим радиационным штормом. Плотность солнечных частиц достигла рекордных показателей — 37 000 единиц. Это самое высокое значение в XXI веке.



По словам профессора КФУ Юрия Нефедьева, большинству людей эти явления не причиняют вреда. Интернет, телевидение и связь работают как обычно, и лишь некоторые метеозависимые люди могут почувствовать легкое недомогание, например головную боль.

Ранее ученые уже сообщали о неожиданно сильной геомагнитной буре. Она сопровождалась необычайно яркими полярными сияниями.

Наталья Жирнова