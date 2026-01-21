Татарстан принял 4,5 млн туристов, но отрасль ждет непростых времен

Снижение темпов роста, однообразный турпродукт и бум посуточной аренды — главные вызовы для отрасли на пути к 2030 году

Фото: Артем Дергунов

Татарстан принял рекордные 4,5 млн туристов в 2025 году, но отрасль сталкивается с вызовами: замедление роста турпотока, экономия гостей, однообразие турпродукта и жесткая конкуренция с рынком посуточной аренды. Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов обозначил ключевые риски и пути регулирования сектора ради устойчивого развития. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туристический поток увеличился в восемь раз

По итогам 2025 года Татарстан принял 4,5 миллиона туристов, что стало рекордным показателем для региона. Об этом стало известно во время итоговой коллегии республиканского Госкомитета по туризму.

— За прошедшие два десятилетия Татарстан достиг выдающихся результатов. Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличилось в четыре раза, а количество средств размещения — в три раза. Туристический поток увеличился в восемь раз. Мы стали лидерами в ПФО, а по России занимаем пятое и шестое места по этим показателям, — заявил председатель комитета Сергей Иванов.

Рост замедляется: туристы ищут дешевые варианты

Однако, по его словам, все это не повод почивать на лаврах и расслабляться. В ближайшее время сферу гостеприимства ждут несладкие времена. Во-первых, темп прироста турпотока снизился, а рост налоговой нагрузки и снижение спроса могут привести к сокращению расходов на путешествия. Последний тренд, на удешевление поездки, доказывается ростом количества запросов на бесплатные мероприятия — каждый третий турист задается таким вопросом, что фиксировалось туристическими волонтерами.

— Сегодня туристы рассматривают всю страну. На этом фоне тот турпродукт, который предлагает Татарстан, выглядит однообразно, — сетует Иванов. — Нам тяжело бороться за повторные визиты туристов.

Как отмечает главный по туризму, несмотря на регулярную модернизацию объектов туротрасли, продукт, который они предлагают, остается схожим, скучным и классическим.

— Большинство туров, которые предлагают, выглядят так же, как и десять лет назад. Понятно, что операторы продают то, что хорошо продается, но они должны создавать иной продукт. Большое количество туров в Татарстан, но они все плюс-минус похожи. Рынок должен меняться, мы должны каждый год стараться привлекать как можно больше повторных гостей, а для них нужно что-то интересное, человек должен приезжать не чтобы смотреть на статические объекты, а чтобы получать новые эмоции каждый раз, — считает спикер.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Битва за гостя: квартиры обгоняют отели

При всем при этом одним из главных вызовов Иванов называет рост рынка посуточных квартир.

— Сегодня почти 40% туристов останавливаются в апартаментах. Квартиры под сдачу, которых насчитывается более 13 000 только в Казани, составляют серьезную конкуренцию официальным средствам размещения, что приводит к снижению загрузки. Вместе с тем мы все боремся за туриста, размещенного в коллективных средствах размещения. По нему развитие отрасли оценивает и президент России Владимир Путин. К 2030 году число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, должно составить 4,4 миллиона — это рост на 50%. К решению этой задачи должны подключиться все, — поставил задачу Иванов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму высказался о необходимости регулирования рынка краткосрочной аренды жилья. По данным Росстата, ежегодно Татарстан принимает около 4,5 млн туристов. Из них примерно 2,9 млн размещаются в гостиницах, а остальные выбирают аренду квартир.

Иванов подчеркивает, что главная задача состоит в том, чтобы добиться честной конкуренции между гостиницами и арендодателями квартир. Сегодня ситуация выглядит неравной: гостиницы несут серьезные расходы — платят налоги, зарплаты сотрудникам, оплачивают коммунальные услуги и обслуживание, а владельцы квартир могут сдавать жилье по заметно более низкой цене, не неся подобных издержек.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению председателя Госкомитета, регулирование рынка необходимо по нескольким важным причинам. Во‑первых, речь идет о вопросах безопасности: в гостиницах всех гостей регистрируют, а при аренде квартир такой контроль отсутствует, и невозможно точно знать, кто именно там проживает. Во‑вторых, существует проблема качества обслуживания: в отелях уровень сервиса контролируется, а в арендованном жилье — нет. Из‑за этого туристы порой сталкиваются с неприятными ситуациями: например, с грязным бельем или неубранной квартирой, что в итоге портит общее впечатление о регионе. В‑третьих, частая смена постояльцев в квартирах создает неудобство для соседей: возникает шум, поздний заезд, ночные разговоры, что нарушает комфорт местных жителей.

— Мы, как потребители, хотим скинуть деньги на карту за квартиру, чтобы там было цивилизованно и чтобы соседи не пришли в час ночи и не сказали [что у вас здесь происходит], — отметил в разговоре с журналистами Иванов.

В качестве решения он предлагает установить четкие правила для арендодателей, гарантировать безопасные условия проживания для гостей, создать специальный реестр арендодателей и обеспечить контроль уплаты налогов.

Сергей Иванов также обратил внимание на то, что развитие гостиничного бизнеса приносит региону существенную пользу. Благодаря ему появляются новые рабочие места, увеличивается налоговая база, развивается сопутствующая инфраструктура — рестораны, спа‑центры, фитнес‑залы, а также повышается общий уровень сервиса для туристов.