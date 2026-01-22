Новым председателем Общественной палаты Татарстана назначили Александра Терентьева

Помощник раиса назначен на эту должность до 2029 года

Фото: Динар Фатыхов

Новым председателем Общественной палаты Татарстана назначили Александра Терентьева. Помощник раиса назначен на эту должность до 2029 года. Его кандидатуру единогласно поддержали на первом заседании ОП РТ нового, восьмого состава с участием раиса республики Рустама Минниханова.

Зиля Валеева, которая занимала эту должность с 2020 года, ушла в отставку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Профессиональная карьера Терентьева началась в научно-исследовательском электрофизическом институте. Впоследствии он занимал руководящие посты в комсомольских органах, районной администрации и аппарате руководства республики. Значительную часть карьеры Александр Терентьев посвятил работе в органах власти. Он возглавлял управление по внутренней политике Татарстана, руководил соответствующим департаментом, а в 2022—2025 годах представлял республику в Совете Федерации России.

В 2025 году Терентьева назначали на должность полномочного представителя раиса Татарстана в республиканском парламенте. Однако 22 января на портале официальной правовой информации был опубликован указ за подписью раиса о том, что на этой должности его сменит действующий глава администрации раиса — Асгат Сафаров.



Наталья Жирнова