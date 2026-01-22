Новости общества

В ряде домов Кировского района Казани отключат воду для проведения аварийных работ

09:45, 22.01.2026

Воды не будет ориентировочно до 21:00 22 января

Фото: Реальное время

В ряде домов Кировского района Казани ориентировочно до 21:00 22 января отключат воду. Причина ограничений — проведение аварийных работ на водопроводе по ул. 25-го октября, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Отключение коснется следующих адресов:

ул. 1 мая, дома №26а, 23, 19, 17а, 11, 16, 14, 20, 22;

ул. 25-го октября, дома №7, 11, 5, 4 ,6, 3, 5б, 14, 14а;

ул. Деловая, дома №6, 7, 16, 18, 9, 15, 11, 13;

ул. Лукницкого, дома №1, 5, 6, 7;

ул. Смычки, дома №5, 28, 30;

ул. Степана Халтурина, дома №8, 10,11, 5.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки принимают по телефону АДС 231-62-60.

Ранее сообщалось, что канализационный слив нанес ущерб почве в Елабуге — превышение норм в 24 раза.

Никита Егоров

