Минуллина — о схватках инвесторов: «Приход каждого нового — настоящая бойня. Крови не видно»

Объем частных инвестиций в экономику Татарстана составил 1,3 трлн рублей — на треть больше, чем в 2024 году

Фото: Артем Дергунов

«1,3 трлн рублей траншей и капитальных вложений — это все-таки наши договоренности прошлых лет, отсюда кредиты по прежним ставкам. Эти деньги сейчас входят в активную фазу», — объяснила журналистам глава АИР Талия Минуллина секрет рекордных инвестиций 2025 года. Объем инвестиций в основной капитал по году ожидается на уровне 1,6 трлн рублей, из них 1,3 трлн рублей — из внебюджетных источников (то есть частные). В перспективе двух-трех лет она прогнозирует неизбежное снижение притока вложений. Правда, оживить активность могут исламские финансы — в этом году пул банков с участием ВЭБ.РФ и Газпромбанка собирается выпустить облигационный заем на 5 млрд рублей по канонам шариата, средства пойдут на финансирование парка «Северные ворота» (управляет ОЭЗ «Алабуга»). При этом сильное похолодание в российской экономике может наступить из-за введения США высоких тарифов против Индии и Китая — главных партнеров России. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мировая экономика в профиле татарского орнамента

Агентство инвестиционного развития Татарстана подвело сегодня итоги 2025 года, воспользовавшись оригинальной подачей материала. Скучно точно не будет, предупредила перед началом гостей Талия Минуллина. Второй раз подряд она собирает ключевых инвесторов, руководителей муниципалитетов и профильных министров в пятизвездочном отеле Millennium Panorama Hotels, создавая дружественную обстановку для общения. Сюда приехали и представители крупных федеральных банков — Газпромбанка, Сбербанка. Гендиректор ICL Евгений Степанов общался с экс-проректором КНИТУ-КАИ Виталием Бабушкиным, а мэр Нижнекамска Радмир Беляев — с застройщиками. Приехал на коллегию и глава Минтранса Фарит Ханифов, а гендиректора СК «Ак Барс» Рената Мистахова не отпускали журналисты. Турецкий резидент промпарка «Тюлячи», производитель пластиковых изделий «Фимако», подбирал удобное и тихое место в зале, а инвестор нового медицинского центра в Челнах Роман Каравай долго искал глазами опытного коллегу по бизнесу — владельца сети «Клиника Нуриевых», а потом увел Нуриева-старшего на деловой разговор.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Посмотрите на татарский орнамент, — начала коллегию Талия Минуллина: в этот момент на экране высветилось замысловатое панно со сложным татарским узором из множества цветных завитков. — Сейчас мировая экономическая повестка выглядит так же: разнонаправленная, многовекторная и полная контрастов, — провела параллель глава АИР, которая не раз прибегала к художественным образам в интерпретации экономических событий.

Многовекторная мировая экономика выражается в разных темпах роста глобальных лидеров. Кто-то рвет вверх, а кому-то пришлось оказаться на стопе.

— Мировой рост ВВП ожидается на уровне 3,5%, в России — 1,5%, в Татарстане — 2,5%.Но посмотрите, как динамично растут африканские страны. У Индии динамика просто на зависть! Обратите внимание на Ирландию — это результат внутреннего регулирования и открытости к мировым корпорациям. Узбекистан также заслуживает внимания: рост инвестиций на 24% — $43 млрд. Причем 40% из них приходится на Китай, — подчеркнула глава АИР Татарстана.

Татарстан растет на инвестиционном заделе прошлых лет

Инвестиционная картина в регионах России неоднозначная и неравномерная. По данным Росстата за 9 месяцев 2025 года, инвестиции в основной капитал РФ выросли всего на 0,5% — до 26,3 трлн рублей. «Общее замедление и жесткая денежно-кредитная политика, естественно, приводят к скромным показателям инвестиционной деятельности. И этот тренд однозначно сохранится в текущем году», — отметила Талия Минуллина.

В Татарстане объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года ожидается на уровне 1,6 трлн рублей. Из них 1,3 трлн — из внебюджетных источников. По словам главы АИР, частные инвестиции увеличивались на протяжении всего года. В первом полугодии выросли на 14,6% — до 660 млрд рублей, а за 9 месяцев, — на 34%, до 1,066 трлн.

— То есть у нас показатель за 9 месяцев 2025 года больше, чем весь 2024 год, — отметила она.

Наиболее крупные проекты — это производство метионина и комплекс глубокой переработки зерна в Нижнекамске с объемом инвестиций в 169,2 млрд.

Позже Минуллина объяснила секрет рекордных темпов. «1,3 трлн рублей траншей и капитальных вложений — это все-таки наши договоренности прошлых лет, отсюда кредиты по прежним ставкам. Эти деньги сейчас входят в активную фазу», — пояснила она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что может отпугнуть инвестора? Пуганые уже!

Иностранных инвестиций мало. Если в 2024 году в Татарстане было зарегистрировано 102 новые компании с иностранным участием, то в 2025-м — всего 67. Наиболее крупным зарубежным инвестором является Турция. Ни одна компания не ушла из России. «Иностранных компаний немного, но они есть и продолжают работу, но просят об этом не говорить. Они ждут лучших времен», — рассказала глава АИР.

Сейчас они не могут вывести прибыль из РФ, поэтому направляют на развитие. «Например, немецкая компания в этом году запускает три новых полигона по сбору мусора, они появятся в Арском районе, Кукморе», — пояснила Талия Минуллина.

Изъятие активов у датской компании Rockwool (резидента «Алабуги») не отразится на настроениях инвесторов. «Что сегодня может отпугнуть иностранных инвесторов? Похоже, все уже пуганые», — ответила глава АИР на вопросы журналистов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Зато среди местных инвесторов случаются нешуточные схватки.

— Они [новые инвесторы] всегда отбирают чей-то кусок рынка. Приход каждого нового инвестора — это настоящая бойня. Просто ее не видно, мы не показываем кровь [от схватки], но она все время есть. Новичок отбирает чей-то инвестиционный кусок либо торговый. Диверсификация — это всегда здорово, но при этом всегда есть пострадавшие. Приходится балансировать на острие чьих-то интересов, тем более что в Татарстане у каждого есть сват, брат, все мы родственники, и приходится преодолевать препятствия на пути реализации инвестпроекта. Этой работы не видно, но она дает результат, — рассказала Талия Минуллина.

ВЭБ.РФ и Газпромбанк выпустят сукук на 5 млрд рублей в интересах «Северных ворот»

Традиционные лидеры инвестиций — это Казань, Челны, федеральные площадки — «Алабуга» и «Иннополис». Но АИР стремится размещать новые производства в других районах. К примеру, в Рыбной Слободе инвесторы вложили 1,5 млрд рублей в производство сыра и масла. Московский инвестор начал собирать холодильные шкафы в Нижнекамске. «2 млрд рублей в Казани просто утонут в общем объеме, а в районе очень сильно влияют на экономику», — пояснила глава АИР.

В перспективе двух-трех лет она прогнозирует неизбежное снижение притока инвестиций. Правда, оживить активность могут исламские финансы — в этом году пул банков с участием ВЭБ.РФ и Газпромбанка собирается выпустить облигационный заем объемом до 5 млрд рублей по канонам шариата, средства пойдут на финансирование парка «Северные ворота» (управляет ОЭЗ «Алабуга»).

— С учетом того, что все участники скрыты под соглашением о конфиденциальности, можно говорить, что объем сделки будет до 5 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование создания производственной инфраструктуры на территории республики. Инвесторами будут выступать российские компании, — сообщил вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка в Казани Антон Фомин.

Он рассказал и о зарубежном опыте размещения сукука. По его словам, крупнейшими игроками на этом рынке являются Малайзия, Саудовская Аравия, Иран, Индонезия. Что касается структуры выпусков, в мире преобладают государственные (62%) и корпоративные (37%) облигации. В 2024 году появился первый сукук объемом 1 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. В 2025 году был выпущен сукук мудараба. Сейчас на всех биржах доступны облигации сроком обращения на месяц объемом 5 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ожидается, что в первом квартале 2026 года будет выпущен новый российский сукук, рассказал он: «В настоящее время наблюдается дефицит ликвидных партнерских инструментов, что замедляет развитие рынка партнерских финансов. Без развитого рынка ликвидности продвижение темы партнерских финансов и финансирования в России крайне затруднительно».

— Газпромбанк — один из игроков большой сделки, в ней будут участвовать ВЭБ.РФ и другие банки. Размещение будет происходить в интересах промпарка «Северные ворота, — пояснила Талия Минуллина. — Средства будут направлены на строительство инфраструктуры, до 5 млрд, будет российский капитал, но оформлено по канонам шариата. В настоящее время есть положительное заключение Минфина России. Это будет прецедент. Если получится, то сможем положить в основу российских стандартов.

Газпромбанк не состоит в реестре ЦБ, но собирается в него войти, уточнил «Реальному времени» Антон Фомин.

При этом сильное похолодание в российской экономике может наступить из-за введения США высоких тарифов против Индии и Китая — главных партнеров РФ.

— Фактически все страны, которые являются главными экономическими партнерами, испытают давление высоких тарифов США, — рассказал представитель Сбербанка Александр Исаков. — Они были введены недавно, но проявились в третьем квартале. Охлаждение почувствовали Индия, Китай, это приведет к профициту нефти. Масштабы были близки к уровню ковидного года. Избыток нефти прогнозируют в 2,5—3 млн баррелей, нефтегазовые доходы будут сокращаться.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Луиза Игнатьева