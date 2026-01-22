В Татарстане в 2026 году проведут плановую кадастровую оценку земель

Оценка охватит все участки республики и станет основой для расчета земельного налога и арендной платы

Фото: Максим Платонов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана сообщает о проведении плановой государственной кадастровой оценки земельных участков в 2026 году на всей территории республики.

Оценка проводится в соответствии с Распоряжением Минземимущества №777 от 12 марта 2025 года и требованиями Федерального закона №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», который предусматривает ее проведение один раз в четыре года.

Кадастровая оценка охватит все земельные участки, учтенные в Едином государственном реестре недвижимости. Результаты вступят в силу с 1 января 2027 года и будут использоваться для расчета земельного налога и размера арендной платы за участки государственной и муниципальной собственности.

При определении кадастровой стоимости будут учитываться местоположение, наличие зон с особыми условиями использования, качественные характеристики участка, а также актуальные рыночные данные и экономические факторы. Предыдущая оценка проводилась в 2022 году.

Ариана Ранцева