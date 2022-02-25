Муфтий Татарстана призвал молиться за мир и благополучие

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин обратился к имам-мухтасибам Татарстана и призвал совершить в республиканских мечетях дуа — молитву о спокойствии и благополучии во всем мире, сообщает ДУМ РТ.



В связи с этим в пятницу прихожане вслед за имамами мечетей «обратятся к Аллаху с просьбой о ниспослании милости и благословения человечеству, благоденствия и взаимопонимания народам <….> чтобы Он отдалил Россию и Татарстан от бед и страданий и наделил нашу Родину процветанием и благополучием», — сказано в сообщении.

Фото: Ринат Назметдинов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к переговорам. Сегодня он в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров.

Маргарита Головатенко