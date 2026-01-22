ЧОП «Империя» отказалось комментировать инцидент в нижнекамской школе №37

Фото: Динар Фатыхов

Охранная компания не стала давать комментарии по факту нападения ученика в нижнекамском лицее №37, где произошел инцидент с участием вооруженного подростка.

Журналист издания «Реальное время» попытался получить разъяснение от представителей ЧОП «Империя», заключившего госконтракт на охрану учреждения. Однако сотрудник компании отказался от комментариев и не предоставил возможность связаться с руководством организации.

Напомним, что утром 22 января в лицее произошел инцидент, в ходе которого 13-летний ученик напал на сотрудницу учреждения. Подросток был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавшая получила резаные раны, но ее жизни ничего не угрожает.

Согласно контракту, ЧОП «Империя» обеспечивает охрану учреждения в дневное время (с 7:00 до 19:00) шесть дней в неделю. В обязанности охранников входит контроль пропускного режима и обеспечение безопасности учащихся и персонала.

Дмитрий Зайцев