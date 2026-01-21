Руководители из Казани признались в худшем отдыхе, чем у их подчиненных

Более того, почти половина управленцев сообщили, что задумывались о понижении в должности ради такого отпуска

Фото: Максим Платонов

Исследование показало, что руководители в Казани провели новогодние праздники менее эффективно, чем их подчиненные. По данным опроса сети смарт-офисов SOK, 42% руководителей считают, что их сотрудники отдыхали в январе дольше и спокойнее.

Более того, 40% управленцев признались, что задумывались о понижении в должности ради такого отпуска. Лишь 20% смогли полностью отключиться от работы, при этом каждый четвертый начал решать рабочие задачи уже 3 января, а 27% вообще не прерывали рабочий процесс с конца прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что первая рабочая неделя 2026 года прошла без особого энтузиазма. Только 28% руководителей отметили быстрое включение подчиненных в работу, в то время как треть слышали от сотрудников пожелания о дополнительном выходном дне. В течение недели руководители зафиксировали снижение темпа работы в коллективах, падение инициативности, повышенную отвлекаемость и утомляемость. При этом рост вовлеченности и предприимчивости отметили лишь 8% опрошенных.

Для стимулирования возвращения команды в рабочий ритм 33% руководителей планируют использовать специальные бонусы. Чаще всего это поощрения вовлеченных сотрудников (45%), премии за выполнение KPI (30%) и коллективные бонусы (25%). Оптимальной суммой вознаграждения большинство считает 5—10 тысяч рублей.

Ранее работодатели Татарстана сообщили о росте кадровых проблем. Половина опрошенных назвала низкие зарплаты основной причиной трудностей с наймом.

Наталья Жирнова