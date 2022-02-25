США запретили авиакомпаниям летать над Украиной, Белоруссией и западом России

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским компаниям летать над всей территорией Украины и Белоруссии и над западными районами России.

Американским авиалайнерам запрещено летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной. До этого полеты запретили над некоторыми районами Украины из-за «рисков, связанных с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной».

Директивы распространяются на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов, сообщает ТАСС.

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В четверг премьер Британии Борис Джонсон заявил о запрете Лондона деятельности российской компании «Аэрофлот» в Соединенном королевстве. Тогда же акции «Аэрофлота» усилили падение и потеряли 31%.

Росавиация направила властям Великобритании уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении и предупредила, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на санкции.

Маргарита Головатенко