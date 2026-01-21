Госалкогольинспекция Татарстана возьмется за ночные бары и клубы, торгующие «навынос»

Контрольные закупки в заведениях-нарушителях будут проводить по согласованию с прокуратурой, но под видом обычных гостей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане собираются ввести новый порядок контроля за продажей алкоголя. Госалкогольинспекция будет ежедневно отслеживать объемы продаж алкоголя в режиме реального времени — речь о внедрении автоматизированной системы контроля на основе данных ЕГАИС. «Специалист будет ежедневно отслеживать реализации. Если в течение месяца дважды фиксируется превышение ночных продаж над дневными, это станет основанием для проверки. Проверить ситуацию можно буквально за 5–10 минут», — заявил «Реальному времени» заместитель руководителя Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов. Подробнее — в материале издания.

«Мы будем видеть, что и в каком объеме продают конкретные объекты»

Госалкогольинспекция Татарстана готовится вводить новый порядок контроля за продажей алкоголя. Специалисты ведомства будут ежедневно отслеживать объемы продаж алкоголя в режиме реального времени. Суть нововведений заключается во внедрении автоматизированной системы контроля на основе данных ЕГАИС. Основной критерий для проведения проверок — это существенное превышение объема ночных продаж над дневными показателями в одном и том же заведении. При выявлении двух и более подобных случаев в течение месяца будет инициироваться внеплановая проверка.

Заместитель руководителя Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов рассказал «Реальному времени», что механизм контроля распространяется на следующие категории объектов:

заведения общественного питания с круглосуточным режимом работы;

бары формата 24 часа;

точки общепита, работающие как днем, так и ночью.

Исключение составляют заведения, функционирующие исключительно в ночное время — для них будут применяться традиционные основания для проверок — заявления о нарушении правил продажи или об отравлении в заведении.

Как уточняет Арсланов, в качестве признаков нарушений, которые поможет выявить новая система, — незаконная продажа алкоголя в запрещенное время, реализация спиртного в жилых домах и торговля в закрытой таре навынос.

— Нет, ходить мы не будем. У нас есть личный кабинет ЕГАИС, где мы будем отслеживать ситуацию прямо на рабочем месте. В личном кабинете ЕГАИС есть вся необходимая информация — там онлайн фиксируются все факты покупок и продаж. Мы будем видеть, что и в каком объеме продают конкретные объекты. Мы будем проводить мониторинг каждый день. Специалист будет ежедневно отслеживать реализации. Если в течение месяца дважды фиксируется превышение ночных продаж над дневными, это станет основанием для проверки. Проверить ситуацию можно буквально за 5–10 минут, — уточнил Арсланов «Реальному времени».

«Если ночной объем существенно превышает дневной — это вызывает подозрения в незаконной продаже»

Порядок проверок предусматривает обязательное согласование с прокуратурой. Подтверждение нарушений будет осуществляться через контрольные закупки.

— Что касается ресторанов и кафе со стационарным обслуживанием — мы их тоже проверяем, хотя и относимся с меньшим подозрением. Но все же в первую очередь наше внимание будет сосредоточено на заведениях формата «наливайки» и барах, работающих круглосуточно. Особенно это касается точек, расположенных в нежилых зданиях. Если заведение работает и днем, и ночью — мы можем сравнить объемы дневной и ночной реализации. Важно понимать: естественно, что в ночное время продажи алкоголя обычно выше, чем днем. Но если ночной объем существенно превышает дневной — это вызывает подозрения в незаконной продаже. Часто заведения общепита нарушают правила, продавая алкоголь навынос, как обычные магазины. Это административное нарушение. Но как мы можем это доказать? Все просто: сначала мы видим аномально высокие продажи через систему мониторинга. Это становится основанием для внеплановой проверки, которую мы согласовываем с прокуратурой. Затем наши сотрудники в гражданской одежде приходят в заведение в ночное время и пытаются купить алкоголь навынос. Если заведение соглашается продать бутылку в закрытой таре — это прямое нарушение закона. Такие контрольные закупки позволяют нам документально подтвердить факт нарушения, — отмечает собеседник.

По словам представителя инспекции, новый порядок контроля должен вступить в силу в марте текущего года после завершения антикоррупционной экспертизы и утверждения соответствующего постановления.