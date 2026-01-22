Раису Татарстана представили проект учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей

Комплекс будет включать кластеры по техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательным работам и спортивной подготовке

В Доме Правительства Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра РФ по чрезвычайным ситуациям Романом Курыниным и советником министра Даниилом Мартыновым, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в области безопасности жителей и территории республики, а также модернизация технической базы пожарно-спасательных служб. Представители МЧС России презентовали проект учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей в Татарстане. Комплекс будет включать пять кластеров, посвященных техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательным работам, спортивной подготовке и административно-бытовому обеспечению.

Ариана Ранцева