С 1 июля родители смогут контролировать банковские операции детей

Дополнительно с 1 августа вводится запрет на открытие банковских счетов несовершеннолетними без согласия родителей

Фото: Максим Платонов

С 1 июля в России начнет действовать новый федеральный закон, предоставляющий родителям право получать справки по банковским счетам и вкладам несовершеннолетних детей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Ранее Мизулина обратилась к Володину с просьбой рассмотреть возможность предоставления родителям доступа к информации об операциях по счетам их детей. В своем ответе спикер Госдумы отметил понимание обеспокоенности родителей и сообщил о принятом решении.

Согласно новым нормам, родители и законные представители получат возможность контролировать банковские операции детей до достижения ими 18-летнего возраста. Дополнительно с 1 августа вводится запрет на открытие банковских счетов несовершеннолетними без согласия родителей.

Наталья Жирнова