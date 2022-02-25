«Отдельное направление — это идеологические фейки: «Это война! Война!»

Ложь об операции в Донбассе: «совершенно запредельные примеры» в иностранных СМИ, трактовки российских иноагентов, фейки ВСУ

Фото: Ринат Назметдинов

«Потоки лжи»

После признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик и начала специальной военной операции в Донбассе в Сети «вал и обилие лжи», сообщил член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич. Количество фейков зашкаливает, описал он масштаб ситуации.

«Потоки лжи» в Сети Малькевич разделил на шесть категорий:

— Первая [категория] — та ложь, которая идет в иностранных СМИ, там совершенно запредельные есть примеры. Например, публикации в издании Politico в США: они берут кусок выступления Владимира Владимировича Путина, где он говорит о том, что люди, виновные в поджоге Дома профсоюзов в Одессе, будут, поскольку мы их знаем, выявлены, задержаны и преданы суду. И на голубом глазу американские журналисты публикуют этот кусок со словами, что люди, принесшие демократию на Украину, украинские какие-то там подвижники-демократы будут Россией преданы суду по итогам этой операции <...> Дальше — вторая категория, СМИ — иностранные агенты, работающие в России, то есть это зачастую формально российские СМИ, которые со статусом иноагента, которые дают однобокую трактовку происходящего в интересах западных заказчиков, тех, кто им платит деньги.

К слову, о фейках Малькевичу сообщали прямо во время прямого эфира. Он рассказал, что с украинской стороны россиянам активно пересылают различного рода недостоверную информацию.

— Третья категория — это так называемые фейки про войну, это запредельная фальсификация, поставленная на поток. Этим сейчас занимаются, мы знаем, профильные центры информационно-психологических спецопераций ВСУ Украины. Пример приведем: берутся реальные фотографии боевых действий 2014—2015 годов, берутся видео подлетов наших самолетов к Красной площади во время репетиций Парада [Победы], и все это «переобувается» в какие-то, так сказать, ужастики. Четвертая категория — это атака через соцсети на беженцев.

Малькевич объяснил, что задача подобных вбросов — вызвать неприятие, негатив у россиян, особенно у жителей приграничных территорий, к беженцам. Им пытаются вбить мысль о том, что вынужденные переселенцы — пьяницы, наркоманы и так далее. Он выразил надежду, что правоохранительные органы отдельно занимаются подобными сообщениями.

— Пятая категория — это так называемые фейки для внутреннего использования, очень на самом деле страшная категория, где рассказывается, ну если так попытаться с юмором, «как мы все сейчас умрем, погибнем, срочно снимайте все деньги, потому что заблокируют счета, не будут работать карточки, и многое, многое другое». Есть информация, что в южных регионах люди, грубо говоря, вымели все, что было в банкоматах, потому что были напуганы. Шестая категория появилась вчера — фейки о незаконных акциях, митингах и всём, что связано с этим, — заверил спикер.

«Россия — агрессор»

По словам Малькевича, фейки — это часть кибервойны, которая идет против России. Но есть и реальные боевые кибердействия. Это прежде всего DDoS-атаки на сайты СМИ, общественных организаций и правительственных структур. Элементом кибервойны эксперт назвал и различные флешмобы в соцсетях с «понятной целью» — попытаться спровоцировать раскол в обществе.

Затем Малькевич разобрал наиболее распространенные фейки более подробно и дал им опровержение.

— Отдельное направление — это идеологические фейки: «Это война! Война!». Вот этот термин, этот тезис нам пытаются внедрить через социальные сети, хотя мы знаем, что это не война, а специальная операция, ее цель — демилитаризация, цели захвата земли нет, — заявил Малькевич.

Еще один фейк, который он назвал «Россия — агрессор». По его словам, все российские предложения Украина отвергла, «мы все это видим, все понимаем». Следующая ложная информация, которую можно встретить на просторах интернета: «Россия нарушила принципы международного права». По словам Малькевича, это не так, «мы действовали в рамках договоров» и задействовали право на самооборону. «Дружбе между народами России и Украины конец» — тоже фейк: «эта рана неизлечима на многие годы», указал член Общественной палаты.

Фейки зафиксировали и в Татарстане. По словам Малькевича, в республике накануне, 24 февраля, задержали троих граждан, которые распространяли ложную информацию о «банковской панике». Речь идет о сообщениях, что граждане якобы ринулись обналичивать свои деньги, а к банкоматам выросли очереди.

«Любимые фейки» Мизулиной

Член Общественной палаты России, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что в русскоязычном интернете промониторили уже более 6 миллионов публикаций. Проанализировав их, эксперты выяснили, что 76% пользователей соцсетей одобряют признание РФ независимости ЛНР и ДНР и проведение специальной военной операции в Донбассе.

Фото: uznayvse.ru

— Если смотреть на распространение фейков, на динамику распространения фейков, то лидеры по распространению такой недостоверной информации, а также различных экстремистских призывов к проведению митингов и шествий — это традиционные площадки, в основном иностранные, такие как Twitter, Instagram, TikTok и Telegram, — сообщила Мизулина.

По ее словам, за последние дни в Сети появилось порядка 57 тысяч сообщений с призывами выйти на митинги. Она разделила их на три типа:

— Первый вариант — это информация о том, что незаконные акции или митинг пройдут 26 февраля. Второй вариант был связан с датой 5 марта. И вчера появился третий вариант о том, что необходимо именно 24 февраля, то есть в день начала миротворческой операции, выйти на площади российских городов.

Некоторые из фейков Мизулина проиллюстрировала в своей презентации и даже показала аккаунты людей — «откуда ноги растут», и контактные номера «фейкометов»:

Источник: скриншот онлайн-стрима YouTube

По словам Мизулиной, некоторые фейки направлены на то, чтобы дезинформировать россиян: якобы некоторые общественные деятели не поддерживают действия властей России в Донбассе. Среди примеров ложной информации можно было увидеть и скриншот постов «так называемого президента Украины», как выразилась спикер, Владимира Зеленского в Twitter.

Источник: скриншот онлайн-стрима YouTube

Одним из своих любимых фейков Мизулина назвала появившееся в соцсетях сообщение о том, что российское военно-патриотическое движение «Юнармия» выступает против войны. По ее словам, организация подобных постов не размещала — страница фейковая.

Источник: скриншот онлайн-стрима YouTube

Мизулина обратила внимание, что некоторые фейки создали панику. В частности, такие сообщения сработали в южных регионах России.

Источник: скриншот онлайн-стрима YouTube

Отдельное внимание Мизулина уделила публикации блогера и журналиста Юрия Дудя, «где он высказал отвращение к нашей стране». Она отметила, что его пост вызвал широкий общественный резонанс.

— В связи с тем, что в ряде СМИ ранее была опубликована информация об иностранном финансировании этого блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки вот этой информации средств массовой информации. В случае если эти факты подтвердятся, мы попросили признать этого блогера лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории РФ, — рассказала спикер.

