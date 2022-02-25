Лавров: Россия готова к переговорам, когда ВСУ сложат оружие

Россия готова к переговорам с Украиной в любой момент, как только ВСУ сложат оружие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

РФ заинтересована в том, чтобы Украина не была страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы.

— Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России, — приводит «РИА Новости» его слова.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине.

Сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов провести с Москвой переговоры о нейтральном статусе. Он добавил, что при этом украинской стороне нужно получить и гарантии безопасности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на заявление Киева и считают его позитивным.

Татьяна Леухина