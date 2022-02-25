МИД РФ: цель операции на Украине — привлечь Киев к ответственности за преступления

Цель операции России на Украине — привлечь режим в Киеве к ответственности за совершенные преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим (киевский режим) к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ», — сказала она во время проведения брифинга.

Сообщается, что российские военные примут меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня сообщил, что Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. До этого в пятницу Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к переговорам. Сегодня он в очередной раз призвал Путина сесть за стол переговоров.

Маргарита Головатенко