«Цель мошенника не просто хищение, а подрыв доверия к органам власти»

В прошлом году мошенники все чаще использовали детей для кражи денег у родителей

Самозапреты, «периоды охлаждения» и прочие антимошеннические меры не слишком смущают татарстанцев: в 2025 году более 11,8 тыс. человек все же перевели деньги аферистам. Правда, до уровня 2024 года с 13,6 тыс. жертв не дотянули. О трендах телефонного мошенничества, новых барьерах для преступников и о том, почему игра в «кошки‑мышки» с ними неэффективна, — в материале «Реального времени».

Подростка из Татарстана обманули на 38 млн рублей

Судя по цифрам, главным трендом ушедшего года стало использование детей для хищения денег у родителей — 131 ребенок «попался на удочку». В МВД назвали несколько способов обмана детей — для покупки игровой валюты, под предлогом взлома «Госуслуг» или для «знакомства» с ровесником. Последнюю уловку назвали самой страшной:

— Сначала с ребенком ведется переписка: якобы ровесник под предлогом знакомства просит сообщить свои данные, данные родителей, а в последующем — скинуть геолокацию, когда он находится либо дома, либо на учебе. В последующем к нему поступают звонки от сотрудников якобы полиции, военных, следователей. Его начинают запугивать тем, что он предоставил геолокацию украинским военным для совершения каких-то противоправных действий, и, уже используя этот повод, ребенка убеждают взять банковские карты, телефоны родителей для того, чтобы все эти денежные средства переместить на «безопасный счет» либо передать инкассатору для того, чтобы проверить законность их происхождения, — рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов на пресс-конференции «О мерах противодействия распространенным схемам мошенничества».

Самый крупный обман подростка из Татарстана произошел в декабре. Тогда у него выманили 38 млн рублей, принадлежащие родителям, под предлогом декларации. Несколько дней с ребенком общались якобы сотрудники правоохранительных органов, запугивающие его тем, что деньги были получены незаконным способом, пояснил Юсупов.

Он указал, что все смартфоны, если вы родитель, должны иметь неизвестный детям пин-код или пароль. Тем же путем стоит пойти и в вопросе банковских приложений — все должны иметь дополнительную защиту, а в лучшем случае — установленный вход по отпечатку пальца.

С 1 января банки применяют обновленные критерии для предотвращения переводов

— Цель преступника не просто хищение, но и подрыв чувства доверия к органам власти. Необходимо понимать, что преступник придумывает новый обман ежедневно, — начал свой доклад прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.

Наиболее частыми предлогами для завладения денежными средствами в Татарстане среди взрослых он назвал необходимость перевести деньги на безопасные счета, родственник попал в ДТП или совершил преступление, а также фейковые продажи товаров на сайтах объявлений.

Заместитель управляющего Отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Нурания Хайруллина напомнила, что с 1 января 2026 года банки приступили к применению обновленных критериев для предотвращения таких переводов. Если ранее они проверялись по шести признакам, то теперь их количество увеличено до 12. Полный перечень критериев размещен на сайте Банка России. Среди них:

Операция может быть приостановлена, если в течение 48 часов до ее проведения клиент сменил номер телефона в онлайн‑банке или на портале «Госуслуги». Подозрительной считается операция, если за 6 часов до отправки денег клиент получал множество звонков и сообщений с незнакомых номеров. Особое внимание уделяется переводам адресату, которому клиент не отправлял деньги более полугода. При этом операция признается подозрительной при совпадении дополнительных условий — например, если за сутки до перевода клиент зачислил себе через СБП сумму свыше 200 тыс. рублей.

Если клиент настаивает на проведении перевода несмотря на предупреждение, банк обязан выполнить операцию.



Чем обернется беседа с мошенником «из спортивного интереса»? Спойлер: ничем хорошим

— Хочу затронуть еще тему — почему даже безобидная шутка с мошенником по телефону может обернуться проблемами. Многие пользователи, заметив звонок с незнакомого номера, предпочитают не отвечать или сразу отклонять вызов. Если вы будете так поступать, алгоритм мошенников помечает этот номер как неактивный — и звонков становится меньше, пояснила Хайруллина.

Однако ситуация кардинально меняется, если человек решает вступить в диалог «из спортивного интереса». Эксперт предостерегла:

— Вы рискуете стать мишенью: мошенник может внести ваш номер в список, и тогда атаки будут усиливаться в разы. В нем будет курьер с посылкой вечером, службы безопасности — ночью, оператор связи… И вот так звонки будут идти круглосуточно и могут вывести из равновесия даже самого стойкого человека.

Она перечислила и иные риски:

мошенники могут использовать ваш номер для подмены и звонить другим людям, маскируясь под вас;

специальные программы начнут забрасывать вас кодами подтверждения, рекламой и даже прямыми угрозами.