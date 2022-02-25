Новости общества

09:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роман Головченко заявил, что Белоруссия готова оказать поддержку России

09:20, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Роман Головченко заявил, что Белоруссия готова оказать поддержку России
Фото: government.ru

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Нур-Султане заявил, что страна готова оказать поддержку России в условиях непрекращающегося накопления сил НАТО на востоке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

По его словам, белорусские вооруженные силы и другие воинские формирования готовы обеспечить безопасность российских союзников на западных рубежах. Также он добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата.

Накануне Лукашенко на оперативном совещании с военными сообщил, что Белоруссия не будет втягиваться в войну между Россией и Украиной. Но при этом он добавил, что, если понадобится, его страна окажет всяческую поддержку.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также