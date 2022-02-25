Роман Головченко заявил, что Белоруссия готова оказать поддержку России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Нур-Султане заявил, что страна готова оказать поддержку России в условиях непрекращающегося накопления сил НАТО на востоке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

По его словам, белорусские вооруженные силы и другие воинские формирования готовы обеспечить безопасность российских союзников на западных рубежах. Также он добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата.

Накануне Лукашенко на оперативном совещании с военными сообщил, что Белоруссия не будет втягиваться в войну между Россией и Украиной. Но при этом он добавил, что, если понадобится, его страна окажет всяческую поддержку.

Дарья Акимова