Фото: Артем Дергунов

Зиля Валеева покинула пост председателя Общественной палаты Татарстана спустя 6 лет работы. Об этом стало известно на первом заседании нового состава ОП РТ. Известно, что ее полномочия истекли 20 января.

После окончания факультета журналистики Московского государственного университета Зиля Валеева работала в ведущих изданиях республики: «Вечерняя Казань», «Советская Татария» и «Известия Татарстана».

Значительную часть карьеры Валеева посвятила госслужбе. Она была первым зампредседателя Верховного Совета РТ, зампредседателя Госсовета РТ, министром по делам печати и массовых коммуникаций. В течение нескольких лет работала заместителем премьер-министра, совмещая эту должность с постом министра культуры. С 2012 по 2020 год руководила музеем-заповедником «Казанский Кремль». С января 2020 года занимала должность председателя Общественной палаты Татарстана, была переизбрана на этот пост в 2023-м.



Наталья Жирнова