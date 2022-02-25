Малькевич: в Татарстане задержали троих лиц, которые распространяли фейки о «банковской панике»

В Татарстане задержали троих лиц, которые распространяли фейки о «банковской панике». Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Накануне в социальных сетях появлялись кадры очередей у банкоматов различных банков. Якобы люди массово шли снимать деньги со своих банковских карт.

По словам Малькевича, после начала специальной военной операции РФ в Донбассе появились «вал и обилие лжи» по поводу данной ситуации. Их количество, по его словам, зашкаливает. Он назвал основные фейки, которые распространяются в соцсети и разделил их на шесть категорий.



24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



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