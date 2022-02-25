В Татарстане не собираются разрешать работать общепиту ночью и ослаблять другие ограничения

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что вопрос о разрешении общепиту работать ночью пока не рассматривается.



Она напомнила, что эта норма федеральная, а не республиканская.

— На сегодня запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу объектов общественного питания с 23.00 до 6 утра [остается]. Сегодня этот вопрос не обсуждается, и эта норма сохранена, — отметила Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По ее словам, послаблять ограничения также не планируется.

— Напомню, что у нас сезон ОРВИ продолжается по март включительно. Потому на сегодня этот вопрос не прорабатывается. Все те ограничения, которые на сегодня есть, они адекватны той эпидситуации, которая сегодня у нас складывается. Пока все будет сохраняться до того момента, когда ситуация не будет достаточно стабильной и близкой к снижению заболеваемости, — сообщила Авдонина.

