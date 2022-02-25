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Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

09:15, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Володин назвал три роковые ошибки Зеленского
Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три главные ошибки президента Украины Владимира Зеленского.

Первой ошибкой Володин назвал непроведение собственной, независимой политики. Вместо этого Зеленский сделал ставку на Вашингтон и Брюссель: «Вместо того чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул ее в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», — написал Володин в своем telegram-канале.

Второй ошибкой спикер ГД считает нерешение проблемы Донбасса. По словам Володина, Зеленский «не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР». «Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — считает спикер ГД.

Третья ошибка — заявления президента о пересмотре отказа Украины от ядерного оружия. Это, по словам Володина, стало «реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства».

Фото: president.gov.ua

Зеленский сегодня заявил, что его страна осталась одна, Россию не убедили новые санкции против нее: мировые державы продолжают наблюдать за происходящим издалека, а Украина продолжила защищать себя этим утром одна, как и накануне.

Однако Зеленский убежден, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется, и чем раньше это произойдет, тем меньшими будут потери.

Маргарита Головатенко
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