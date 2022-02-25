Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три главные ошибки президента Украины Владимира Зеленского.



Первой ошибкой Володин назвал непроведение собственной, независимой политики. Вместо этого Зеленский сделал ставку на Вашингтон и Брюссель: «Вместо того чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул ее в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», — написал Володин в своем telegram-канале.

Второй ошибкой спикер ГД считает нерешение проблемы Донбасса. По словам Володина, Зеленский «не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР». «Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», — считает спикер ГД.

Третья ошибка — заявления президента о пересмотре отказа Украины от ядерного оружия. Это, по словам Володина, стало «реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства».

Фото: president.gov.ua

Зеленский сегодня заявил, что его страна осталась одна, Россию не убедили новые санкции против нее: мировые державы продолжают наблюдать за происходящим издалека, а Украина продолжила защищать себя этим утром одна, как и накануне.



Однако Зеленский убежден, что диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется, и чем раньше это произойдет, тем меньшими будут потери.

Маргарита Головатенко