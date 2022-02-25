В NASA заявили, что санкции не повлияют на сотрудничество России и США по МКС

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросам по Международной космической станции (МКС), несмотря на санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, организация продолжит работу со своими международными партнерами, включая «Роскосмос», для обеспечения безопасной деятельности МКС. Никаких изменений в работе не планируется.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что из-за прекращения сотрудничества США и России по космосу МКС ждет неконтролируемый сход с орбиты и падение на США, Канаду, Индию или Китай. По словам Рогозина, коррекция орбиты МКС и ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится только двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС».

Фото: NASA

Накануне США ввели ограничительные меры в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе «Сбербанка» и «Газпромбанка». Кроме того, власти страны приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка».



Дарья Акимова