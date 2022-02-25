Районные больницы Бугульмы и Альметьевска получат на ремонт еще четверть миллиарда

«Это для нас критически важный объект»

В Татарстане продолжают выделять деньги на капремонт больниц — на очереди Бугульминская и Альметьевская центральные районные больницы. Как выяснило «Реальное время», в совокупности на это уйдет 231 миллион рублей.

Больше всего — 155 миллионов — выделено на ремонт стационара, прачечной и пищеблока Альметьевской ЦРБ, расположенные на проспекте Строителей, 30/1. Пятиэтажное (с подвалом шестиэтажное) здание стационара построено в 1975 году.

В указанную сумму включены:

ремонт отопления, систем водоотведения, вентиляции, электроснабжения;

установка новых лифтов;

устройство систем контроля и управления доступом, вызова персонала, оповещения и управления эвакуацией;

озеленение прилегающей территории;

обеспечение доступа инвалидов и т.д.

Отдельно стоить отметить устройство системы медицинского газоснабжения — это система газопроводов, медицинских консолей и источников газа, необходимая для обеспечения учреждения медицинскими газами. Согласно документации, снабжение здания стационара Альметьевской ЦРБ кислородом будет осуществляться от ранее запроектированного для здания ПДО кислородного газификатора.

— Подводка кислорода предусматривается в операционные, палаты интенсивной терапии, палаты в соответствии с техническим и технологическим заданием, а также на основании согласования с представителями больницы. Для обеспечения безопасной эксплуатации кислородопровода предусмотрены контрольно-отключающие коробки ГК «СтройРеанимация» (Санкт-Петербург), — отмечается в проекте.

Фото: realnoevremya.ru

Ремонт стационара анонсировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в конце декабря 2021-го:



— В 2021 году у нас уже начался ремонт самого здания ЦРБ с прачечной, пищеблока. На следующий год уже точно запланирован капремонт стационара. Плюс примерно месяц назад мы получили на руки проект нового приемно-диагностического отделения, которое должно стать неотъемлемой частью ЦРБ. Ведем работу по включению в план строительства на ближайшие годы. Это для нас критически важный объект, который мы, конечно же, хотим развивать.



В Бугульминской ЦРБ уделят внимание крыше и фундаменту

Основной корпус Бугульминской центральной районной больницы обойдется в 76 миллионов. Здание расположено на улице 14 Павших, 11.

Здесь запланированы демонтажные и электромонтажные работы, ремонт окон, систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Самая большая статья расходов — усиление фундаментов и грунтов основания, устройство отсечной гидроизоляции, восстановление целостности строительной конструкции. Выделено на это 21,8 миллиона рублей. Еще 9,6 миллиона уйдет на крышу.

Фото: скриншот документации

В прошлом году ремонтировали поликлинику на базе Бугульминской ЦРБ, которая находится на улице Октябрьской, 20. К ней прикреплено чуть больше 89 тысяч человек. Само здание поликлиники 1977 года постройки. В нем заменены окна, двери, вентиляционная система, система водоотведения, электрика. Последняя использовалась больше 35 лет без замены и капремонта.

Осенью строительная бригада занималась внутренней отделкой помещения. Шла окраска стен и потолков, а также замена сантехники. Стоимость работ составила 91,2 млн рублей. Завершить их планировали в декабре 2021 года.

Фото: yandex.ru/maps

В целом коечный фонд Бугульминской ЦРБ состоит из 601 круглосуточной койки, 190 дневных, 48 стационарных на дому. Населению оказывают 20 видов стационарной и 22 вида амбулаторно-поликлинической помощи. А станция скорой медицинской помощи обслуживает в год более 36 тыс. вызовов.

Дарья Пинегина