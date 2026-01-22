«Выявлено 7 пособников спецслужб Украины»: глава МВД Татарстана отчитался о борьбе с врагами России

В список привлеченных к уголовной ответственности за терроризм и экстремизм попали два курсанта Казанского танкового училища

За год на территории республики выявлено 100 преступлений террористического и экстремистского характера. В марте один курсант Казанского высшего командного танкового училища пошел на поджог кабины машиниста локомотива на станции Юдино — за вознаграждение, а спустя месяц другой курсант занялся расклейкой листовок запрещенного в РФ террористического движения «Атеш»*. Об этом сегодня сообщил глава МВД Татарстана Дамир Сатретдинов на итоговой коллегии ведомства, передает журналист «Реального времени».

Генерал-лейтенант полиции подчеркнул, что работа в этих направлениях ведется совместно с ФСБ, прокуратурой, Следственным комитетом и ФСИН. И по ее результатам за 12 месяцев в суд направлено 67 уголовных дел.

Оперативную обстановку в Татарстане Дамир Сатретдинов назвал сложной, указав на поджоги объектов промышленности, железнодорожной инфраструктуры, административных и иных зданий и сооружений «со стороны лиц, действующих в интересах украинских спецслужб либо находящихся под влиянием антироссийской идеологии».

— Большая часть таких посягательств совершалась молодыми людьми и несовершеннолетними, как правило, за денежное вознаграждение, — напомнил министр. — Имелись факты вовлечения в диверсионную деятельность военнослужащих, в том числе прошедших специальную военную операцию и награжденных специальными наградами РФ...

Докладчик упомянул дела двух курсантов Казанского танкового училища и поделился: «Во взаимодействии с ФСБ продолжена работа по пресечению преступной деятельности сторонников террористической организации, выявлено семь пособников спецслужб Украины, которыми совершено 12 преступлений».

Также, по словам Сатретдинова, в течение года в республике привлекли к ответственности приверженцев международных террористических организаций, чья деятельность запрещена в РФ: возбудили дело в отношении руководителя и участницы женской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, дело против двух сторонников «Исламского государства»*, члена джихадистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* и участника организации «Джебхат ан-Нусра»*.

Глава МВД республики заявил о существенном росте активности со стороны националистических сепаратистских объединений, упомянув «Яңарыш Татар Халык Партиясе», ТОЦ и «Азатлык», заявив, что они входят в так называемый форум свободных государств пост-России, деятельность которых также признана террористической и запрещена в РФ.

— Представители указанных организаций, действуя из-за рубежа, под влиянием иностранных спецслужб в информационном поле размещали материалы с призывами к террористической деятельности на территории Татарстана, — сообщил Сатретдинов.

Также он отметил угрозу со стороны иностранных граждан. За год 13 сторонников радикального ислама были задержаны, и привлечены к ответственности за грубое нарушение миграционного законодательства — «принято решение об их выдворении в страны исхода».

«Несмотря на непростую обстановку, вся система МВД республика действует устойчиво и надежно», — дал свою оценку работе силовиков сегодня глава Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул — в условиях нынешней международной ситуации значение органов внутренних дел приобретает особую важность, предупредил о грядущих выборах в Госдуму РФ и важности не допустить дестабилизации политической обстановки. «Экономическая ситуация усложняется, и этим будут пользоваться наши оппоненты», — заметил Минниханов.

Также он просил продолжить комплекс мероприятий по перекрытию каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности, вербовке и идеологической обработке татарстанцев в сетях.

На коллегии прозвучала информация, что на Украине действуют целые производства по выкачиванию средств россиян, и лишь за 2025 год у татарстанцев посредством IT-технологий увели почти 6 млрд рублей.



Сегодня же два полковника МВД — начальник управления угрозыска и начальник экспертно-криминалистического центра — получили от министра наградные пистолеты, а глава Минкульта РТ — нагрудный знак за содействие органам внутренних дел.