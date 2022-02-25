ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями

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Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, сообщает «Интерфакс».



Изменения внесли в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения». Согласно изменениям, запрещено выполнять обязательства перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии.

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В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил список санкций, которые вводятся в отношении России из-за спецоперации в Донбассе. Санкции включают в себя в том числе ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках. ДЛжонсон сообщал, что Британия намерена ввести санкции против Белоруссии из-за ее «роли в нападении на Украину».

США тоже ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка». Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.



Сегодня Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, российских финансовых институтов и госкорпораций.

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Маргарита Головатенко