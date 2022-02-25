ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России — их введут против Путина и Лаврова

Страны ЕС договорились о внесении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в санкционный список. При этом не будет вводиться запрет на их поездки, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.



Европейский союз заморозит их банковские счета. Запрет на въезд вводиться не будет, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает «РИА Новости».

Также саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Он будет болезненным и для Евросоюза, заметил Нехаммер. Финансовые ограничительные меры затронут около 70% банков России.

Пакет санкций ЕС против России коснется транспортной, авиационной, космической промышленности, кораблестроения России. Также они затронут поставку запчастей для воздушных судов в Россию.

— Будет введен запрет на передачу технических ноу-хау, — передает ТАСС его слова.

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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сегодня уже предупредил о «полноценной» блокаде российских банков. Санкции против активов ВТБ ввела Великобритания, США объявили об ограничительных мерах в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка».

Сегодня ЦБ РФ предупредил, что банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay из-за ограничительных мер.



Татьяна Леухина