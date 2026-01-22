Татарстан попал в топ регионов с самой высокой динамикой улучшения качества жизни в ОНП

Самая лучшая динамика — у НАО

Фото: Артем Дергунов

Татарстан стал одним из лучших регионов, который показал по итогам 2025 года высокий показатель улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах (ОНП). Рост в республике за год составил 34,3% при среднероссийском уровне в 23,5%, пишет ТАСС.

На первом месте по динамике роста данного показателя — Ненецкий автономный округ (48,6%), на втором — Республика Адыгея (34,4%), на третьем — Дагестан (37,1%), на четвертом — Карачаево-Черкесская Республика (37,2%), а на пятом — Саратовская область (36,9%).

Также высокие показатели у Санкт-Петербурга (35,8%), Чечни (34,1%), Тюменской области (34%).

Ниже, чем в Татарстане, динамику роста оценили в Калмыкии (33,1%), Якутии (31,9%), Республике Тыва (33%), Красноярском крае (30,8%), Брянской (33,4%), Волгоградской (33,8%), Ивановской (32%), Кировской (31,7%), Костромской (32%), Магаданской (32,2%), Оренбургской (31%) и Тульской (32,7%) областях, а также в ХМАО (31%).

Самый низкий показатель зафиксирован у Орловской области (4,4%).

Показатель «Улучшение качества среды для жизни в ОНП» разработан в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ОНП проживает более 70% населения страны, это каркас, который обеспечивает развитие страны, отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В марте 2025 года правительство РФ утвердило список опорных населенных пунктов России, в него вошло 2 160 территорий — агломерации, административные центры, малые города и поселения. Одна из целей национального проекта — улучшить качество среды для жизни в ОНП на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году.

Формула, фиксирующая улучшения, учитывает оценку таких параметров как численность населения, обновление жилого фонда и объем жилищного строительства, предоставление коммунальных услуг и другие.

Никита Егоров