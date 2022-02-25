Госавтоинспекция Татарстана привлекла десятки пьяных водителей к ответственности с помощью telegram-каналов

ГИБДД Татарстана в 2021 году получила 440 сообщений о нетрезвых водителях через telegram-каналы. По сообщениям к административной ответственности привлекли за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 101 водителя.



В этом году только за январь Госавтоинспекция РТ получила 60 сообщений и привлекла к ответственности 29 водителей.

Подобный формат получения анонимной информации организован в каждом районе Татарстана. Информация, поступающая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала благодаря боту обратной связи с администраторами. Фото или видео правонарушения поступают сотрудникам ГИБДД через бота.

Госавтоинспекция МВД по РТ призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О фактах подобных нарушений следует своевременно сообщать в полицию через telegram-каналы или по телефонам 112, 02 или 8 (843) 5 333 888.

Фото: realnoevremya.ru

В минувший вторник в Казани задержали девять водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде.

Маргарита Головатенко