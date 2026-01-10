Цифровизация, самообследования УК и рост тарифов — как прошел год в сфере ЖКХ

2025-й может войти в историю Татарстана как год самых неожиданных инициатив

Фото: Реальное время

Необычными инициативами в области управления многоквартирными домами, «двойками» глав управляющих компаний на квалификационных экзаменах и антирекордами запомнится 2025 год в сфере ЖКХ Татарстана. О том, как в республике пытались сделать расходы на «коммуналку» прозрачными, искали способы исправить огрехи «мусорной» реформы и почему навести порядок в отрасли не помогают никакие штрафы, — в итоговом материале «Реального времени».

Под лозунгом прозрачности, но только для государства

В январе 2025 года на тот момент глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев и руководитель Госжилинпекции РТ Александр Тыгин преподнесли жителям Татарстана постновогодний подарок-сюрприз — идею использовать в качестве платежного средства при расчетах за ЖКУ исключительно цифровой рубль.

Основным доводом в пользу такого способа расчетов они назвали жалобы населения на непрозрачность расчетов в этой сфере, и это было бы резонно, если бы в результате собственники жилья смогли наконец точно знать, какие суммы тратятся на содержание, ремонт домов и поставку коммунальных ресурсов, а какие оседают в виде прибыли в карманах управляющих компаний и подрядных организаций.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но когда «Реальное время» попросило разъяснить, как цифровой рубль поможет сделать более прозрачными для собственников жилья траты управляющими компаниями их денег, Александр Груничев ответил, что такой способ оплаты всего лишь позволит контролирующим органам проследить всю цепочку прохождения платежа от собственника до управляющей компании:

— Государство при этом получит прямой доступ к информации и транзакциям людей и предприятий, что сделает сферу более контролируемой.

Цифровой рубль не поможет сделать более прозрачными для собственников жилья траты управляющими компаниями их денег. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инициатива получила пока ограниченное развитие — правда, на принципах добровольности. С 1 сентября 2026 года цифровые рубли начнут принимать наравне с другими платежными средствами за товары и услуги.

Жалоба за жалобой

В 2025 году татарстанцы поставили очередной рекорд по количеству жалоб на управляющие компании. В декабре Александр Тыгин обнародовал последние данные: за 11 месяцев текущего года в ГЖИ поступило более 22,5 тыс. обращений, содержащих 35,3 тыс. вопросов, тогда как в январе — ноябре 2024 года их было зарегистрировано 21,4 тысячи (содержали 33,1 тыс. вопросов). Если в последний месяц 2025 года поступит «среднемесячное» количество жалоб, то рекорд прошлого года, когда в ГЖИ РТ граждане обратились более 23,7 тыс. раз, будет побит.

Реальное время / realnoevremya.ru

Больше всего претензий к УК у жителей традиционно оказалось к качеству содержания общедомового имущества — уборке и состоянию дворов и подъездов.

Реальное время / realnoevremya.ru

А месяцем раньше, в ноябре, ГЖИ РТ опубликовала данные о муниципалитетах-«рекордсменах» по росту жалоб населения на качество ЖКУ.

Реальное время / realnoevremya.ru

По сравнению с этими цифрами Казань, где количество жалоб выросло всего лишь на 3,4%, выглядит благостно, как и Набережные Челны (рост на 6,7%).

Однако именно УК Казани возглавили антирейтинг, составленный ГЖИ РТ на основе оценок, выставленных татарстанцами на портале Госуслуг РТ, — это УК «Мой дом», «Солнечный город», «Сервисгарант», «Гвардейская» и «УК ЖКХ Московского района». Наибольшее количество претензий было связано с чистотой, качеством ремонта домов, управлением и предоставлением коммунальных услуг.

Реальное время / realnoevremya.ru

Управленцы-двоечники

Рост количества жалоб отчасти объясняется низкой квалификацией руководства управляющих компаний. В сентябре 2025 года опозорились директора 5 татарстанских УК — они не смогли сдать квалификационный экзамен в ГЖИ РТ. Всего тестирование должны были пройти руководители 10 УК, но на экзамен явились лишь 9 человек, и лишь 4 из них сумели преодолеть минимальный порог в 86 баллов.

Справились с заданием директора ООО «УО «Портал», ООО «УК «Сервис-гарант», ООО «УК «Солнечный город» и ООО «ЖЭСК».

На «двойку» ответили на вопросы тестов представители ООО «УК «Речники», ООО «УК «Кама Аланы» и АО «Центр «ЖКХ и С».

А исполняющая обязанности директора ООО УК «Луч» (Бугульма) набрала всего 50 баллов, при этом она провалила тестирование вторично — первая неудачная попытка состоялась в августе. В итоге ГЖИ РТ отозвала лицензию у УК «Луч», однако УК «Луч» продолжает временно обслуживать 12 многоквартирных домов в Бугульме до тех пор, пока жители не выберут новую управляющую организацию.

Реформа захлебывается в мусоре

В 2025 году еще ярче проступили огрехи «мусорной» реформы: если раньше татарстанцы жаловались на несвоевременный вывоз мусора и счета за вывоз, которого не было, то в августе 2025 года выяснилось, что полигон «Восточный», куда свозится мусор со всей Западной зоны республики, в 2028 году будет переполнен и может быть закрыт.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, выяснилось, что ранее разработанная схема вывоза ТБО с мусороперегрузочной станцией в Алексеевском районе экономически оказалась провальной. Вывоз за 84 км отходов, 90% которых образуется возле Казани, грозит резким ростом тарифа — ТБО станут золотыми для потребителей услуги.

Татарстан в числе прочих регионов обратился к федеральным властям за безвозмездной субсидией на новую инфраструктуру переработки и утилизации мусора, однако получил отказ.

Тем временем разразился скандал вокруг несанкционированной свалки на окраине села Надеждино в Пестречинском районе. В овраге рядом с селом, на участке, который принадлежит компании бывшего главы УК ПЖКХ Сергея Богатова ООО «РСО-Инвест», прокуратура после проверки жалоб жителей обнаружила «склад» ТБО. Мусор закапывали в плодородный слой земли, так что на компанию возбудили сразу два административных дела. Однако ущерб, причиненный этими действиями, прокурорские работники оценили куда более скромно, чем принято в других регионах, — всего в 3,5 млн рублей.

Ущерб, причиненный действиями ООО «РСО-Инвест», прокурорские работники оценили куда более скромно, чем принято в других регионах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самообследование как замена штрафам

В декабре 2025 года глава комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров совместно с главой ГЖИ Александром Тыгиным анонсировал приобщение Татарстана к московскому опыту самообследований управляющих компаний, пообещав раскрытие полных данных о содержании каждого дома в режиме онлайн. Приступить к разработке соответствующего законопроекта депутаты планируют уже в январе 2026 года.

Суть планируемого самообследования в деталях не раскрывалась, однако если за образец будут брать московскую схему, то она предполагает размещение управляющей компанией в ГИС «Открытый контроль» следующих сведений:

количество обращений (жалоб) граждан, поступивших на портал;

процент раскрытия информации организациями, которые занимаются управлением многоквартирными домами;

количество выявленных жилинспекцией нарушений на 1000 кв. м площади, которая находится в управлении управляющей организации;

сумма наложенных жилинспекцией штрафных санкций на 1000 кв. м площади, которая находится в управлении управляющей организации.

Планируется ли в Татарстане, в отличие от Москвы, ввести требование от УК детального раскрытия трат, в том числе на собственные нужды, а также всех доходов, пока не сообщалось. Но если оно не будет введено, то не очень понятна цель новой законодательной инициативы, если федеральное законодательство давно обязало УК раскрывать показатели годовой бухгалтерской отчетности, информацию о выполняемых работах и оказываемых услугах, включая коммунальные, а также о капитальном ремонте, проведенных общих собраниях и их решениях, о случаях привлечения управляющей организации или должностного лица к административной ответственности за нарушения.

Планируется ли в Татарстане, в отличие от Москвы, ввести требование от УК детального раскрытия трат, в том числе на собственные нужды, а также всех доходов, не сообщалось. Реальное время / realnoevremya.ru

— УК дадут возможность добровольно определить уровень соблюдения обязательных требований в онлайн-режиме, — считает Андрей Егоров. — Этот ресурс поможет предотвратить нарушения до проведения плановых проверок ГЖИ.

Егоров и Тыгин фактически признали, что применяемые сегодня к плохо работающим УК меры неэффективны. Около четверти обращений татарстанцев в Госсовет РТ связаны с проблемами ЖКХ, однако с предоставлением жилищно-коммунальных услуг на некоторых директоров УК в год ГЖИ накладывает до 20 штрафов, а ситуация не меняется. Самообследование, по мнению Андрея Егорова, может стать альтернативой штрафам, так как позволит выявить и устранить нарушения.

— Либо управляющая компания проведет самообследование, либо придет Александр Васильевич [Тыгин] со своей командой и выпишет штраф.

Квартплата выше — переплат больше

Еще на шаг к нерадостному «коммунальному» рекорду Казань приблизилась в 2025 году, заняв 6-е место в рейтинге 16 городов-миллионников и 26-е — среди 89 регионов России по стоимости ЖКУ.

Казань заняла 6-е место в рейтинге 16 городов-миллионников и 26-е — среди 89 регионов России по стоимости ЖКУ. Реальное время / realnoevremya.ru

Рост стоимости ЖКУ в столице Татарстана за год составил 14% (при среднем росте в России на 12,4%), а среднемесячный платеж за квартиру достиг 7 тыс. рублей. Среднестатистическая семья в республике тратит на эти нужды 8,4% своих потребительских расходов — почти вдвое больше, чем в Ингушетии, где зафиксирована наименьшая доля затрат на ЖКУ — 4,6% расходов.

В июле были опубликованы данные о размере переплат за ЖКУ — с начала года только в результате перерасчета жителям республики вернули 13,6 млн рублей.

Львиную долю этой суммы — 13 млн — составили начисления УК за услуги ненадлежащего качества — несоответствие температуры горячей воды нормативу, длительные перерывы в водоснабжении, слишком низкая или высокая температура воздуха в квартире в отопительный период. Перерасчеты коснулись 14 муниципалитетов, причем 11,3 млн вернули жителям Нижнекамска, а вот казанцам всего-навсего 457 тыс. рублей.

А под занавес 2025 года стало известно, какими темпами в регионе будут далее повышаться тарифы на ЖКУ: с января они вырастут на 1,7%, а с 1 октября — еще на 13,4% для основной массы муниципалитетов и на 18,2% для Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска и ряда других крупных городов.

«Право управлять надо обосновывать»

Депутат Госдумы от Татарстана, бывший глава одной из самых крупных управляющих компаний Казани Марат Нуриев считает главным событием 2025 года принятое в январе российским правительством решение выделить на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 триллиона рублей:

— Наконец-то было услышано и признано, что коммунальное хозяйство, коммунальные сети у нас все-таки находятся не в очень хорошем состоянии. И для Татарстана эта тема очень актуальная! И то, что раис республики также выделил на эти цели более 10 миллиардов рублей ежегодно, что уже в этом году положено начало — это очень хорошо!

Марат Нуриев считает главным событием 2025 года принятое в январе российским правительством решение выделить на модернизацию коммунальной инфраструктуры 4,5 триллиона рублей. взято с сайта tatarstan.ru

Марат Нуриев отметил, что положительным моментом стало и повышение внимания к квалификации специалистов управляющих компаний. Он подчеркнул, что этим надо заниматься не эпизодически, а постоянно, системно, потому что меняются законодательство, условия работы, требования к качеству, да и сами собственники жилья становятся более образованными и требовательными, и что положительную роль в подготовке персонала УК сыграет принятый в 2025 году закон, согласно которому квалификационный экзамен они должны сдавать до того, как получат жилые дома в управление.

— Необходимо проверять квалификацию не только руководителей УК, но и руководителей ТСЖ и ЖСК, и я, как депутат Государственной думы, занимаюсь сейчас этим вопросом, — сообщил он «Реальному времени». — Подготовлен законопроект, и если законопроект будет принят, они точно так же, как руководители управляющих компаний, должны будут сдавать экзамен, доказывать свою квалификацию, обосновывать свое право управлять домом.

«Прозрачность достигается, если жильцы заинтересованы, а УК готова выложить документы»

Заявленное в уходящем году увеличение требований к отчетности перед жильцами всерьез беспокоит директора УК ЖКХ «Дербышки» Нияза Гиниятова, но, как оказалось, вовсе не потому, что придется раскрывать все секреты денежных трат:

— Изначально этот отчет предполагался очень объемным, на 12 листах, кажется. И там такое количество данных, в которых мы, сотрудники компании, и то вряд ли разберемся. Чтобы такой отчет понять, нужно иметь специальное образование. А чтобы все сведения собрать и залить в этот отчет, я не знаю, сколько еще людей надо будет принять на работу! Последние новости были утешительными, вроде бы более-менее сузили отчетность. Но ведь дело не в том, чтобы отчитаться, а в том, чтобы люди увидели и поняли, как мы тратим их деньги!

Гиниятов привел пример, как эту проблему можно решать без лишней бумажной волокиты. Он рассказал, что заинтересованные в улучшениях собственники домов приходят в УК и он выдает им весь «расклад» — сколько денег поступило от собственников, сколько от размещения слаботочного оборудования, рекламы и т.п., сколько и каких работ, на какие суммы проведено, каков остаток средств. Исходя из этого решается вопрос о том, на что этот остаток тратить.

— И так и достигается прозрачность, про которую так много говорят. Это вполне реально, если жильцы заинтересованы, а управляющая компания готова выложить перед ними документы. И для этого не надо создавать никакую новую отчетность, — говорит Гиниятов.