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Росавиация: Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов

11:47, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Росавиация: Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов
Фото: realnoevremya.ru

В Росавиации заявили, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сюда включаются и ограничения на полеты транзитных самолетов. Также, по словам представителей Росавиации, Россия направляла авиавластям Великобритании предложение провести консультации, но те отказались от него.

Фото: pixabay.com

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете полетов российской компании «Аэрофлот» в Соединенное королевство. Из-за этого акции «Аэрофлота» усилили падение и потеряли 31%. Затем Россия пригрозила Великобритании ответными мерами за это.

Дарья Акимова
Общество

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