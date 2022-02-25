Росавиация: Россия ограничивает использование своего неба для британских самолетов

В Росавиации заявили, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сюда включаются и ограничения на полеты транзитных самолетов. Также, по словам представителей Росавиации, Россия направляла авиавластям Великобритании предложение провести консультации, но те отказались от него.

Фото: pixabay.com

Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о запрете полетов российской компании «Аэрофлот» в Соединенное королевство. Из-за этого акции «Аэрофлота» усилили падение и потеряли 31%. Затем Россия пригрозила Великобритании ответными мерами за это.



Дарья Акимова