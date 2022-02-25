Банк России приостановил ограничение на полную стоимость потребкредита

Банк России приостанавливает ограничение на полную стоимость потребительского кредита до 30 июня, сказано в сообщении пресс-службы регулятора.



ЦБ «временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита при заключении кредитором договоров потребительского кредита. Срок действия меры — 30 июня 2022 года», — сказано в сообщении.

В Банке России уточнили, что действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам останется неизменной и будет стимулировать банки повышать ставки по кредитам ограниченно.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сегодня заявил, что санкции против России означают «полноценную» блокаду российских банков. Линднер допустил принятие новых ограничительных мер, но заметил, что их влияние нужно обдумывать: эти действия должны принести последствия для российской экономики.

Премьер-министр Великобритании огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине: заморозка активов ВТБ; запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках; запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах. США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Также американский президент Джо Байден заявил о намерении ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Маргарита Головатенко