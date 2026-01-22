Новости происшествий

Екатерина Мизулина прокомментировала нападение школьника в Татарстане

11:06, 22.01.2026

13-летнего подростка задержали в лицее, пострадала сотрудница школы

Фото: Артем Гафаров

Ученик 7-го класса напал с ножом на сотрудницу школы и травмировал ей руку. Об этом сообщили в МВД по РТ.

— Одноклассники характеризуют нападавшего как замкнутого подростка, который «любил смотреть всякие ужасы». Он присылал одноклассникам видео с нападениями на школы и высмеивал религию, — пишет Мизулина в своем телеграм-канале.

    Ариана Ранцева

