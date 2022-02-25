Аналитик прогнозирует рекордные цены на газ в Европе

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что цены на газ в Европе могут подняться до исторического максимума. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Беловой, цены до исторических максимумов и выше могут подняться как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели. Об этом свидетельствует то, что осенью 2021 года котировки на TTF поднимались выше $2000 за тысячу кубометров. Происходило это в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков. Так что в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины цены на газ вновь могут взлететь.



Фото: realnoevremya.ru

Накануне цена газа в Европе возросла до $1 600 за тысячу кубометров. По данным лондонской биржи ICE, рост стоимости составил более 57%.

Дарья Акимова