От 1 тыс. рублей в час: в Казани вырос спрос на ручную уборку снега

Фото: Реальное время

На фоне непрекращающихся снегопадов в столице Татарстана вырос спрос на ручную уборку снега. Стоимость такой услуги начинается от 1 тыс. рублей в час и зависит от отдаленности места работ. При этом специалистов, берущихся за уборку, не хватает. Стоит ли ждать роста цен на услуги таких работников и когда в республике закончатся снегопады — в материале «Реального времени».

«Время никогда не тянем»: стоимость уборки зависит от места

В Казани на фоне непрекращающихся снегопадов вырос спрос на ручную уборку снега. Речь идет о чистке лопатой от снега территорий парковок, офисов, городских дворов и частных домов, а также скидывании накопившихся осадков с крыш зданий. Причем вывозом образовавшихся сугробов предприятия не занимаются. Стоимость таких услуг стартует от 1 тыс. рублей в час, сообщили «Реальному времени» в компании «Быстро и качественно».

— На место выезжают два человека. Стоимость начинается от 1 тыс. рублей в час, если речь идет об уборке двора. Также рабочие выезжают за город, но цена будет выше, в зависимости от расстояния. Например, уборка частной территории в поселке Отары (окраина Приволжского района Казани, — прим. ред.) обойдется в 3,3 тыс. рублей за два часа работы (1,65 тыс. рублей в час, — прим. ред.). Если ребята не успеют очистить от снега двор за пару часов, то каждый последующий час обойдется в 1 тыс. рублей. Выезжают сотрудники и в село Усады (Лаишевский район Татарстана, — прим. ред.), в той местности работы стоят 3,5 тыс. рублей за два часа, — сообщил изданию представитель фирмы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По его словам, стоимость услуг повышается из-за затрат компании на бензин, чтобы добраться до места. Однако, согласно описанию в объявлении, приезжают люди в течение 30—40 минут со всеми необходимыми инструментами. Причем приехать на территорию могут даже, если на месте нет самих заказчиков.

— Приезжаем быстро, оперативно работаем на результат, время никогда не тянем, — отметил исполнитель.

Специалистов по ручной уборке снега не хватает

На фоне роста спроса в России фиксируют острую нехватку таких кадров, причем не только в Казани, но и в Москве, сообщил «Реальному времени» HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.



— Спрос растет, но специалистов не хватает очень сильно. Порой люди даже сами в качестве добровольцев или подработки выходят работать, ездят сами и чистят снег. На данный момент в той же Москве все государственные муниципальные службы заняты, но все равно рабочие банально не могут справиться с таким объемом работ. Да, пока что снег пытаются перевезти на снегоплавильную станцию, но не все так гладко, как хотелось бы, — отметил собеседник издания.

При этом ждать резкого роста цен на такие услуги в связи с высоким спросом и дефицитом кадров не стоит, считает Мурадян.

— Я думаю, что даже если рост возможен, то эффект будет достаточно краткосрочный. В крайнем случае власти просто из каких-то соседних регионов перебросят технику, поэтому ждать долгосрочного всплеска спроса и стоимости услуг на этих специалистов не стоит, — допустил эксперт.

Никаких осадков в Татарстане до конца недели ждать не стоит

Напомним, что метели и обильное количество осадков наблюдаются в Татарстане с конца 2025 года. Только за январские праздники выпало 29,5 мм осадков, или 64% месячной нормы. Самые сильные снегопады прошли 3 и 4 января, сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев. В настоящее время в Татарстане в уборке дорог задействовано 414 единиц снегоуборочной техники, причем ночью трассы чистили от осадков 256 машин.

Однако уже сегодня снегопады в республике закончатся, поскольку над ПФО, в том числе над Татарстаном, встанет хороший антициклон. Об этом «Реальному времени» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— Никаких осадков ждать не стоит, сегодня в республике еще пройдет снег, но на этом все закончится. Завтра, 14 января, в Татарстане, в том числе в Казани, при переменной облачности все пройдет, местами будет выглядывать солнце, а уже во второй половине рабочей недели, до субботы, воскресенья, скорее всего, будет преобладать солнечная погода, особенно в четверг и в пятницу. В предстоящие выходные небо может облаками подзатягивать, но снег эти облака не принесут, — сказал изданию синоптик.

При этом Ильин предупредил жителей республики о понижении температуры в Татарстане, включая Казань. Так, в среду в регионе днем похолодает до -6… -8 градусов, в четверг — до -10… -12 градусов, в пятницу прогнозируется до -13… -15 градусов, а в субботу — до -15… -17 градусов. Однако с воскресенья, по словам синоптика, морозы начнут потихоньку спадать: ожидается до -12… -14 градусов.

— Что касается ветра, то завтра он еще будет иметь устойчивое западное, северо-западное направление, а его скорость составит 27 метров в секунду. Однако в период с четверга по воскресенье ветер переменит направление на восточное, а скорость уменьшится до 1—3 метров в секунду, — подчеркнул Ильин.