Более трети казанцев не готовы снижать зарплатные ожидания

36% экономически активных жителей Казани откажутся от предложения, если зарплата окажется ниже ожидаемой

Фото: Динар Фатыхов

36% экономически активных жителей Казани не готовы снижать свои зарплатные ожидания в случае, если предложение работодателя окажется ниже желаемого уровня. Еще 20% респондентов согласны на компромисс в пределах не более 5%, и столько же допускают снижение не более чем на 10%. Об этом сообщили «Реальному времени» в SuperJob.

Таким образом, большинство горожан — 56% — либо не готовы к уступкам вовсе, либо допускают лишь символическое снижение зарплатных ожиданий. В среднем по рынку труда респонденты готовы уменьшить свои запросы на 9,5%.

Мужчины демонстрируют большую гибкость по сравнению с женщинами: средний допустимый процент снижения зарплатных ожиданий у них составляет 10,2%, тогда как у женщин — 8,8%. При этом доля респондентов, не готовых к уступкам, среди представителей обоих полов практически одинакова — 38% у мужчин и 35% у женщин.

Наиболее принципиальной оказалась возрастная группа 35—45 лет: 46% ее представителей заявили, что не готовы снижать зарплатные ожидания. Среди молодежи до 24 лет этот показатель заметно ниже — 27%. При этом 24% молодых респондентов согласны на снижение запросов на 10%.

Среди участников опроса с доходом от 150 тысяч рублей в месяц доля тех, кто не готов уменьшать ожидания, оказалась максимальной — 47%. Одновременно в этой группе зафиксирован минимальный средний допустимый процент снижения — 8,8%.

Наличие постоянной работы также влияет на позицию респондентов. Среди трудоустроенных граждан доля тех, кто не готов идти на уступки, выше — 40% против 32% среди безработных. Это объясняется тем, что именно неудовлетворенность уровнем зарплаты чаще всего становится причиной поиска нового работодателя среди уже работающих специалистов.

Ариана Ранцева