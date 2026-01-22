Путин встретится с Кушнером и Уиткоффом вечером

Встреча пройдет после 19–20 часов в Москве

В Москве поздно вечером состоится встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точное время встречи назвать нельзя, но она пройдет после 19–20 часов. В ходе встречи планируется обсудить украинское урегулирование и другие сопутствующие темы.

Ранее «Реальное время» писало, что американская делегация планирует обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.

Ариана Ранцева