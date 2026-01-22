Новости общества

04:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в школе №37 Нижнекамска

12:19, 22.01.2026

Уборщица и школьник госпитализированы, угрозы жизни нет, проводится полный комплекс лечения

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в школе №37 Нижнекамска
Фото: Максим Платонов

Минздрав прокомментировал инцидент в нижнекамской школе №37.

Как сообщили в ведомстве «Реальному времени», уборщица поступила в травматологическое отделение. Она находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее «Реальное время» писало, что возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также