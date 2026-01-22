Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в школе №37 Нижнекамска
Уборщица и школьник госпитализированы, угрозы жизни нет, проводится полный комплекс лечения
Минздрав прокомментировал инцидент в нижнекамской школе №37.
Как сообщили в ведомстве «Реальному времени», уборщица поступила в травматологическое отделение. Она находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее «Реальное время» писало, что возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске.
