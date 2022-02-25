Минобороны России сообщило о взятии под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС

С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага

Минобороны России сообщило, что Воздушно-десантные войска России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом пишет «РИА Новости».

С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Радиоактивный фон в норме, отметили в Минобороны. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

Также в министерстве отчитались, что в районе острова Змеиный Одесской области сложили оружие и сдались 82 украинских военных. С них берут подписку об отказе от участия в боях.

А в районе Николаевска сдались 11 военнослужащих 53-й украинской механизированной бригады. Еще одно из подразделений 36-й бригады украинской морской пехоты запросило коридор для выхода в ДНР.

В целом в ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины. После сдачи оружия все военные смогут вернуться к семьям.

На данный момент российские войска вывели из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС.

Сообщается, что сбиты 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 7 РСЗО и 5 боевых катеров.

Вчера Минобороны РФ сообщило, что все поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены успешно.

Накануне утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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