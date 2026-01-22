В Казани в районе проспекта Победы образовались километровые пробки из-за ДТП

Одна из аварий произошла на ул. Академика Арбузова

Фото: скриншот Яндекс. Карт

В Казани из-за аварии образовалась 5-километровая пробка на проспекте Победы: от Вознесенского тракта до ул. Академика Арбузова. Также огромная пробка образовалась на ул. Мира в Дербышках и еще движение затруднено на Мамадышском тракте, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно сообщениям пользователей, одна из аварий произошла на ул. Академика Арбузова в районе Царицыно. Движение затруднено в сторону Компрессорного.

Кроме того, пробки образовались на улицах Аграрной, Академика Губкина, Каспийской, Минской, пр. Камалеева.

По данным онлайн-карт, пробки на дорогах достигают 6 баллов.

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20% за 5 лет. По словам главы города Ильсура Метшина, столица Татарстана остается передовым городом по применению современных технологий обеспечения безопасности.

Никита Егоров