Воспитанники российской школы фигурного катания взяли четыре медали чемпионата Европы

Россияне не участвовали в чемпионате Европы по фигурному катанию, но каждая пара-призер имеет отношение и к России в целом, и к Татарстану в частности

Фото: Реальное время

В Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. По итогам ЧЕ первенствовала Грузия, завоевавшая два золота, и в обоих случаях — это успех бывших россиян. Наши экс-соотечественники также принесли награды Венгрии, Германии и Чехии. Подробности — в материале «Реального времени».

Парное катание: доминирование экс-россиян

Даже итоги турнира в парном катании, завершившемся раньше остальных, дали понять любителям фигурного катания, что без российских фигуристов не может обходиться ни один солидный старт. После чемпионата Европы пройдет чемпионат четырех континентов, некий параллельный старт для представителей Австралии и Африки, Азии и Америки, и даже там будут россияне, причем не только в парном катании, в котором россияне задают тон с 60-х годов прошлого века.

В итогах чемпионата Европы, в котором россияне не участвовали, каждая пара-призер не просто имеет отношение к России в целом, но и к Татарстану в частности. В дуэте чемпионов — выступавшие за Грузию спортсмены Лука Берулава и Анастасия Метелкина. Москвич Берулава начинал карьеру с казанской фигуристкой Алиной Бутаевой, ныне студенткой заочного отделения Поволжского университета спорта. В прошлом Бутаева с Берулавой завоевали бронзу юношеской Олимпиады, а в еще более отдаленном прошлом она каталась в группе Ксении Ивановой вместе с Камилой Валиевой и Надей Волынец (дочерью бывшего детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец). Бутаева еще и конкурировала с нынешним судьей по фигурному катанию Ангелиной Харчик, дочерью бывшего голкипера «Рубина» Павла Харчика.

Если взять дуэт серебряных призеров из Германии Минервы Хазе и экс-питерца Никиты Володина, вспоминается эпизод, когда Володин выиграл золото первенства России среди молодежи в Казани.

Без российских фигуристов не может обойтись ни один солидный старт. Реальное время / realnoevremya.ru

Они еще могут вернуться

То же самое касается бронзовых призеров — Марии Павловой и Алексея Святченко, выступивших за Венгрию. Во-первых, они тренируются в Сочи у Федора Климова, супруга звезды фигурного катания из Татарстана Евгении Тарасовой. Во-вторых, первым партнером Павловой в парном катании был казанец Илья Спиридонов, который выступал с ней уже после того, как прекратил кататься с Атахановой, вставшей в пару с Володиным.

Кстати, интерес к экс-россиянам в других сборных фигурного катания вполне объясним. Этот вид спорта входит в линейку спортивных дисциплин, где выступление за чужую сборную не закрывает возможности возвращения. Среди возвратившихся — парники Наталья Крестьянинова и Алексей Торчинский, которые вернулись в Россию после выступления за Азербайджан. Также поступил танцор Николай Морозов после выступлений за Азербайджан, он вернулся на родину и снова уехал выступать, на этот раз за Белоруссию, с уроженкой Украины Татьяной Навкой (которая затем стала олимпийской чемпионкой, представляя Россию). Андрей Новоселов уезжал выступать за Францию, вернулся, встав в пару с Ксенией Столбовой. Анастасия Гребенкина вернулась из Латвии и после выступления в России уехала в Армению.

Еще один список включает в себя иностранцев, которые стали выступать за Россию: Андрей Депутат, Татьяна Волосожар, Юлия Обертас, парники Виктория Максюта и Владислав Жовнирский (Украина), Жером Бланшар (Франция), Наталья Забияко (Эстония), Тиффани Загорски, (Англия), Юко Кавагути (Япония), Елена Иованович (Сербия). Дети советских тренеров Федор Андреев (Канада), Джонатан Гурейро (Австралия), Ксения Макарова (США).

В этой линейке видов спорта, где спортсмены легко кочуют из состава одной сборной в другую, — оба вида спортивной борьбы: вольная и греко-римская, а также водное поло и шахматы.

Только трое одиночников справились с произвольными программами. Реальное время / realnoevremya.ru

Одиночницы: Нина Петрыкина потеснила лидеров

Соревнования девушек выиграла эстонка Нина Петрыкина, намного опередив остальных. Каким-то необъяснимым образом она постепенно потеснила с роли лидеров фигурного катания в стране Кристину Шкулету-Громову и Еву-Лотту Киибус, а с прошлого года завоевала два европейских золота. Необходимо отметить, что фигурное катание в последние 10 лет вдруг полюбило Прибалтику, там проводились чемпионат Европы — Таллин-2022, Каунас-2024, Таллин-2025 и три чемпионата мира среди юниоров, все в Таллине. Правда, ощутимую пользу это принесло только Эстонии, у которой показали хороший прогресс братья Селевко, а также — Литве с танцевальным дуэтом Рид-Амбрулявичус.

Резюмируя выступления одиночниц — на второе место поднялась Луна Хендрикс из Бельгии, а третьей стала Лара Наки Гуттман из Италии. Бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, откаталась неудачно. Весной на командном чемпионате мира в Японии Губанова была на высоте в окружении лучших фигуристок, уступая только американке Алисе Лю и Каори Сакамото из Японии. Она с американкой Эмбер Гленн набрала почти одинаковые баллы. Но сборная Грузии на том старте была неконкурентна, потому что пришлось привлечь Мориса Квителашвили и Алину Урушадзе. Грузия отобралась на чемпионат мира, объективно не имея второго одиночника и одиночницу. Зато Губанова там билась, затем была конкурентна на квалификационном олимпийском турнире, уступив только Аделии Петросян. Сейчас же все выглядело тоскливо, особенно на фоне чемпионата России, завершившегося менее месяца назад.

В мужском одиночном катании особого расчета на российское доминирование не было. Слишком сильны и монолитны итальянцы, прибалты, в число которых входили эстонские братья Селевко и латыш Васильевс, швейцарец Бричги, француз Аймоз. Первым из числа претендентов на медали выпал Кевин Аймоз, который пережил очередной необъяснимый провал на чемпионатах Европы. Трижды за свою длинную карьеру этот талантливый спортсмен не пробивался в произвольную программу чемпионата Европы, занимая 22, 26 и 31-е места. При этом, у него в активе бронза финала Гран-при, еще два попадания в финал, плюс 4, 5, 9-е места на чемпионатах мира. Гран-при проводится в середине декабря, после чего стартует чемпионат Европы, и завершается сезон чемпионатом мира, поэтому объяснение, что Аймоз не может выйти на пик формы к середине января можно отмести. Остается ссылаться на злой рок.

Фигурное катание в последние 10 лет вдруг полюбило Прибалтику, там проводились чемпионат Европы — Таллин-2022, Каунас-2024, Таллин-2025. Реальное время / realnoevremya.ru

Короткую программу выиграл Ника Эгадзе, очередной грузинский фигурист, выросший в России. У нас даже президент федерации фигурного катания — этнический грузин Антон Сихарулидзе родом из Санкт-Петербурга. После катался в парниках Нодари Майсурадзе из Липецка, чемпион зимней Универсиады 2011 года, памятной для Татарстана, поскольку на ней «звездила» наша нижнекамская лыжница Алия Иксанова и хоккеисты из татарстанских команд, наполнившие «реальным содержанием» чемпионский состав сборной России.

Сейчас сборную Грузии собирали из москвичей Берулавы и Дианы Дэвис, питерца Глеба Смолкина, тольяттинки Анастасии Губановой и Метелкиной из Владимира. И только Эгадзе родился в Тбилиси, с 15 лет начав покорять Москву и сердце тренера Этери Тутберидзе. Случился этот момент в 2017 году, когда его ровесница Алина Загитова громко заявила о себе, выиграв финал Гран-при.

В 2017 году у Этери Георгиевны хватало забот, когда две ее ученицы — Евгения Медведева и Алина Загитова боролись за звание примы мирового фигурного катания. В том же году у нас в Казани на этапе блистательно опередила всех Алена Касторная, третья на тот момент ученица Тутберидзе. Этери Георгиевна взяла новичка и одновременно ровесника Алины Загитовой, которая на тот момент уже вошла в элиту мирового катания.

Прошло восемь долгих лет. Загитова снова вышла на лед, теперь уже как ведущая «Ледникового периода». Что касается Эгадзе, были опасения, что он не сможет сохранить свое лидерство на Европе по итогам короткой программы, и это действительно случилось.

Произвольная программа одиночников





В мужском одиночном катании особого расчета на российское доминирование не было. Реальное время / realnoevremya.ru

Произвольная программа одиночников на чемпионате Европы напомнила финиш олимпийского финала на Олимпиаде 2002 года. Имеется в виду шорт-трек, когда на финишную прямую выскочило пять спортсменов, четверо из которых повалили друг друга, как кегли. В итоге чемпионом стал Стивен Брэдбери из Австралии, ехавший последним, и единственный, кто пересек финишную черту, стоя на ногах. Вот и сейчас в Шеффилде падали во время выступлений Грассль и Бричги, два брата Селевко, которые шли по итогам короткой программы на втором-третьем местах. Братья Александр и Михаил боролись не только за медаль чемпионата Европы, но и за единственную путевку на Олимпиаду. И удача, улыбнувшаяся днем ранее их соотечественнице Петрыкиной, в этот раз отвернулась от обоих эстонцев.

В итоге на пьедестал почета поднялся Георгий Рештенко, защищавший цвета сборной Чехии. У чехов был одиночник Михал Бржезина, аналогом которого стал теперь Кевин Аймоз. Участник четырех Олимпиад за всю карьеру завоевал только одну бронзу чемпионата Европы, столько раз останавливаясь у подножия пьедестала почета. Два раза на Европе, один раз на Гран-при и один раз на чемпионате мира в Москве, когда его опередил Артур Гачинский.

Серебро завоевал итальянец Маттео Риццо, а золото у ученика группы Этери Тутберидзе — Ники Эгадзе, второе, после победы парников, подопечных пермского тренера Павла Слюсаренко. В Шеффилде могли бы выступить за Армению и другие бывшие россияне Данильянц (одиночное катание), Акопова и Рахманин (парное катание), но англичане не выдали виз. Снялся с турнира российский азербайджанец Литвинов и грузинский танцевальный дуэт Казакова — Касинский.