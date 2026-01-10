Казань начала XXI века: от площади Тукая — к площади Свободы

Поднимаемся по бывшей улице Куйбышева до оперного театра

Продолжим прогулки по Казани 2002—2003 годов, в этот раз пройдем от площади Тукая к площади Свободы. В 1996-м улицу Пушкина продлили вниз от Галактионова и до Булака. Раньше этот участок назывался улицей Рыбнорядской, Кооперативной, Куйбышева — соответственно именовалась и площадь Тукая.



Пенсионный фонд

На месте масштабного здания бывшего Пенсионного фонда РТ, а сейчас СФР, когда-то стояло множество построек поменьше, к примеру дом вдовы Елкиной. А когда-то, очень давно, и флигель дома Павла Демидовича Лисицына, который разобрали на дрова еще в Гражданскую войну. Известно, что в нем родился певец Федор Шаляпин. Здание ПФР открывали к 1000-летию города в 2005 году.

В левом углу снимка виден перестроенный дом Афанасьева — Перцова, то есть купца 1-й гильдии Агафона Васильевича Афанасьева и поэта, правителя канцелярии Департамента хозяйственных дел Главного управления путей сообщения и публичных зданий Эраста Перцова, друга Пушкина. В начале нулевых, как можно видеть на фото, здесь были мелкие торговые киоски, очередь из «Газелей», а также вход в клуб Mad Jolly Roger, в котором постоянно звучал джаз, а также устраивали концерты заезжих гастролеров, к примеру группы «Телевизор» или «Джа Дивижн».

Рядом возвышается махина клуба «Арена». В советское время здесь был магазин «Дары природы» и ресторан «Огни Казани», а развлекательное заведение открылось в середине 90-х, окончательно закрывшись в 2017-м. Теперь здесь магазины, общепит и офисы.

Дом купца Лисицина — Емелина

За фондом, который значительно вырос с прошлой фотографии, находится дом того самого старообрядца Павла Лисицына, торговавшего железом. Здание на Пушкина строил в 1860-х архитектор Пудовкин, а упомянутый флигель сдавался внаем. Уже в 1880-х его купил рыбный торговец Николай Ворожцов, а после — мещанин Михаил Емелин. Третий этаж — наследие советской эпохи.

В 2013 году возникла угроза утраты всего здания, собственник планировал сохранить только фасад, что стало причиной судебного разбирательства при участии Минкульта РТ. В результате часть дома снесли, чтобы избежать самопроизвольного обрушения. В 2019-м реставрацию закончили, а во дворе устроили фальшстену, доски для которой брали с разобранных деревянных домов в Вологодской области.

А вот соседний дом снесен, и теперь там находится «Кредитный дом центральный». Рядом виден двухэтажный дом Меркулова, с треугольными фронтонами, перестроенный в 1898 году. А за «Ареной», кстати, виден дом, на месте которого построен административно-торговый центр «Приzма».

Проход в «Марусовку»

Поднимаемся наверх вместе с 12-м трамваем. Он едет мимо дома 1913 года. Здесь Максим Горький работал в полуподвале крендельщиком, а после размещались «Новые номера» Колесникова. В 2005 году его снесут, а потом построят почти такой же. Следом идет другой тип реконструкции, который на профессиональном жаргоне именуется «фасадизмом»: современное здание как бы состоит из двух частей: фрагмента, стилизованного под старинное строение, и закрытого вент-фасадом нового, там, где располагалась веранда. Исчезли, разумеется, и ворота.

А вот 24-му дому 1930-х годов, крайнему слева на фото, похоже, ничего не грозит, к тому же у него есть табличка, что во дворе находится здание, где жил Максим Горький. За домом, получается, находятся остатки «Марусовки» — владения Спиридона Марусова, сдававшего комнаты и койки задешево и сурово. Что-то сохранилось до сих пор.

Цветочные часы

Даже в 1949 году на этом месте в Казани были цветочные часы. А за ними стояли обычные одноэтажные дома, там, где сейчас находится здание банка. В нулевые часы на некоторое время исчезли.

На углу Галактионова и Пушкина стояла усадьба Виктора Ивановича Логинова, заведующего кафедрой биологии и экологии ветеринарной академии, гистолога, пчеловода (был еще и редактором «Журнала казанского общества пчеловодства»), музыковеда. Это были два двухэтажных дома и два флигеля.

А вот соседнее с часами здание теперь превратилось в территорию летнего ресторана.

Магазин нот

Здание кафе, которое тогда называлось «Биллур», еще не обзавелось фронтоном, зато у него были столики и столы прямо на тротуаре, и это за 20 лет до моды на летние веранды! Трамваи и остальной транспорт едет вверх, в сторону Карла Маркса. Дом «Электроприбора» 1952 года постройки (Пушкина, 58) стоит на месте, и в нем работает магазин «Ноты».

Открылся он на рубеже 60—70-х, при этом, как автор помнит, купить в нем можно было не только музыкальную литературу, работал комиссионный отдел, хотя, конечно, в первую очередь им пользовались студенты и преподаватели местных музыкальных учебных заведений. В начале 2010-х по торцу дома пошла трещина, а отреставрировали его только в прошлом году, к саммиту БРИКС.

Оперный театр

Как и сегодня, 20 с лишним лет назад у театра стоял киоск. Правда, теперь в него можно зайти, и продают там не только газеты-журналы. Рядом дежурил пункт милиции. Никаких гигантских растяжек о постановках в этом месяце, как сейчас, нет.

Видно, что снаружи здание выглядит достаточно изношенным, а у одной из стен выстроились строительные вагончики. Еще в 1998 году в театре планировали провести капитальный ремонт, и работы шли поэтапно. Основные, конечно, развернулись к 1000-летию города, тогда сотрудники оперного работали в ныне разрушенном ДК им. 10-летия ТАССР, филармонии и других театрах.

При этом, в частности, в 2011 году газеты писали, что ремонт еще не завершен, здание у театра было изъято из оперативного управления в 2003 году. У заказчика-застройщика не было разрешения на реконструкцию, а потому прокуратура Казани тогда внесла предложение в Кабинет министров РТ: временно приостановить эксплуатацию здания и завершить в нем реконструкцию. Кстати, в этом году оперный тоже ремонтировали.