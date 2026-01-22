В Татарстане резко снизилось количество разводов — спад на 20%

Наибольшее количество разводов приходится на семьи со стажем совместной жизни от 10 до 19 лет

Фото: Динар Фатыхов

По данным Управления ЗАГС кабмина Татарстана, в 2025 году в регионе отмечается улучшение демографической ситуации в сфере брачно-семейных отношений. Впервые за последние три года зафиксирован рост числа зарегистрированных браков. Одновременно с этим продолжается положительная тенденция по снижению количества разводов.

По сравнению с 2024 годом их число сократилось на 20% и составило 10,8 тысячи случаев.

Статистический анализ показывает, что наибольшее количество разводов приходится на семьи со стажем совместной жизни от 10 до 19 лет — 30,2% от общего числа. При этом заметно уменьшилось количество расторжений браков среди семей с детьми: показатель снизился на 23% и составил 6,3 тысячи случаев.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Напомним, что каждый четвертый казанец считает, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак. При этом более трети респондентов — 35% — назвали брак обязательным условием.

Галия Гарифуллина