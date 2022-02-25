Призеров Олимпиады-2022 представили к государственным наградам

Российских призеров Олимпийских игр в Пекине в 2022 году представили к государственным наградам, сообщает «РИА Новости».

Лыжник Александр Большунов представлен к ордену Александра Невского, фигуристка Камила Валиева — к ордену Дружбы.

19 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Там же серебро получил другой россиянин Иван Якимушкин. Это была третья золотая медаль для Большунова на этой Олимпиаде: ранее он занял первое место в скиатлоне и в эстафете.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место. Практически в самом начале выступления 17 февраля она упала и свою программу исполнила с ошибками. В пятницу спортсменка вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине. Болельщики встретили фигуристку в аэропорту Шереметьево. В соцсети фигуристка поблагодарила тех, кто поспособствовал ее участию в Олимпийских играх, — своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. По ее словам, они не просто тренируют ее, но и учат преодолевать себя, что помогает в обычной жизни.

Маргарита Головатенко