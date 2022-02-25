Татарстанского пожарного осудят за фиктивное устройство на работу — за все время он получил более 2 млн рублей

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение против 32-летнего бывшего пожарного ПЧ № 2 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» по уголовному делу о хищении 2,1 млн рублей.



Следствие считает, что с марта 2017 года по июнь 2021-го фигурант вместе со своим руководителем похитил вышеназванную сумму, выплаченную ему в качестве заработной платы. Фактически трудовую деятельность обвиняемый не осуществлял.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Суд наложил арест на принадлежащий ему автомобиль Renault Logan стоимостью 305 тысяч рублей.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в Татарстане вступил в силу приговор директору лицея №2 и двум ее бывшим подчиненным. Все трое признаны виновными в мошенничестве на сумму 5,1 млн рублей. Согласно приговору, деньги похищались из бюджета и присваивались осужденной троицей на протяжении семи лет путем фиктивного трудоустройства в лицей его бывших работников и родственников подсудимых на должности техработников, воспитателей и даже юриста.

Маргарита Головатенко