Педагоги нижнекамского лицея №37 обеспечили безопасность учащихся и персонала

После сигнала тревоги ученики укрылись, двери забаррикадировали

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске педагоги лицея №37 оперативно отреагировали на происшествие, обеспечив безопасность учащихся и персонала. По сигналу тревоги «Заря» ученики и сотрудники укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и находились в безопасных местах до прибытия экстренных служб. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Совета НМР РТ Яна Комарова-Енькова.

Заместитель директора немедленно сообщила о ситуации руководству школы, а охранная служба вызвала Росгвардию и другие службы. Лицей относится к объектам первой категории защиты, на входе установлена стационарная рамка-металлоискатель и проходит контроль доступа.

Для педагогов, учеников и родителей организована психологическая поддержка. Также доступны горячие линии для всех, кто нуждается в помощи.

Ранее «Реальное время» писало, что возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на работницу лицея №37 в Нижнекамске.

Ариана Ранцева