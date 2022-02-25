Зеленский: Украина осталась одна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна осталась одна, Россию не убедили новые санкции против нее. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он добавил, что мировые державы продолжают наблюдать за происходящим издалека, а Украина продолжила защищать себя этим утром одна, как и накануне. По его словам, введенных против России санкций недостаточно.

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Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон огласил список санкций, которые вводятся в отношении России из-за спецоперации в Донбассе. Санкции включают в себя в том числе ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках.



США также ввели ограничительные меры в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе «Сбербанка» и «Газпромбанка». Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка».



Этим утром Канада объявила о санкциях против депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание независимости ЛНР и ДНР, российских финансовых институтов и госкорпораций.



Дарья Акимова