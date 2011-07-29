Нацпроекты в Татарстане

Новые национальные проекты, рассчитанные до 2024 года, получили бюджет в 25 с лишним триллионов рублей. В Татарстане на эти цели потратят 44,7 млрд в ближайшие три года, причем больше всего — на дороги, улучшение демографии и вопросы образования.

Правительством РФ утверждены 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Комфортная среда для жизни», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Экономический рост», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Сейчас в республике реализуется 12 национальных проектов — все, кроме «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По большинству из них федеральный центр и республика уже заключили соглашения о субсидиях.